Croatia Salzburg dreht gegen Tabellennachbar Bad Vigaun nach der Pause auf

Der UFC Croatia Salzburg hat anlässlich der 22. Runde den UFC Bad Vigaun mit 4:1 gebogen. Und das, obwohl die Städter zur Pause noch mit 0:1 in Rückstand gelegen waren.

Bad Vigaun wesentlich effizienter

Die erste Halbzeit begann mit einem UFC Croatia Salzburg, der die Initiative ergriff und sich mehrere gute Chancen erarbeitete. Bereits in der 18. Minute setzte Makar den Ball an die Stange, und nur wenige Momente später verfehlte Horvat mit einem Freistoß aus 20 Metern nur knapp das Ziel. Der Führungstreffer sollte aber den heimischen Vigaunern glücken. In der 45. Minute drückte Adis Mehic zum 1:0 ab.

Croatia mit eindrucksvollem Comeback

Nach der Pause schafften die Kroaten den schnellen Turnaround. Erst traf Hrvoje Horvat zum Ausgleich (51.), zwei Minuten danach Darrel Kipkoech zur Führung (53.). Das Momentum lag nun deutlich aufseiten der Gäste, die sich in der weiteren Folge nicht mehr vom Erfolgsweg abbringen ließen. Ganz im Gegenteil. Mario Lucic erhöhte nach einem Freistoß, der vom Torwart an die Latte gelenkt worden war, per Kopf auf 3:1, ehe der zur Halbzeitpause eingewechselte Denis Kipngetich nach Assist von Goalie Mujicic den Endstand zum 4:1 für Croatia Salzburg markierte.

2. Klasse Nord B: Bad Vigaun : UFC Croatia Salzburg - 1:4 (1:0)

88 Denis Kipngetich 1:4

74 Mario Lucic 1:3

53 Darrel Kipkoech 1:2

51 Hrvoje Horvat 1:1

45 Adis Mehic 1:0

