2. Klasse Süd: Die Tops und Flops der Saison 2021/22

Details Montag, 20. Juni 2022 11:57

Es war eine ereignisreiche Saison in der 2. Klasse Süd. Rassige Partien, Traumtore, großer Jubel, aber auch Verzweiflung. Nachdem es lange nach einem Titel-Zweikampf zwischen Zell und Dorfgastein ausgesehen hatte, war der FC Annaberg-Lungötz dank einer fabelhaften Frühjahrs-Performance der lachende Dritte. Was sich in den insgesamt 183 Matches sonst noch so getan hat, haben wir kurz und knackig zusammengefasst...

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Meister: Annaberg

Aufsteiger in die 1. Klasse Süd: Annaberg

Herbstmeister: Zell am See

Winterkönig: Dorfgastein

Bestes Rückrundenteam: Annaberg

Bestes Team im Frühjahr: Annaberg

Remiskönige: Mühlbach/Hkg., Wald (5)

Hinrunden-Rückrunden-Vergleich

Meiste Plätze gewonnen: Uttendorf/Niedernsill (3, von 11 auf 8)

Meiste Plätze verloren: Altenmarkt 1b (-2, von 8 auf 10)

Heimtabelle - Top-3

1. Annaberg 13 Spiele 39 Pkt 2. Zell am See 13 Spiele 36 Pkt 3. Dorfgastein 13 Spiele 31 Pkt

Auswärtstabelle - Top-3

1. Dorfgastein 13 Spiele 29 Pkt 2. Wagrain 13 Spiele 28 Pkt 3. Annaberg 13 Spiele 24 Pkt

Ligatore (gesamt): 798 (4,36/Spiel)

Meiste erzielte Tore: Annaberg (98)

Wenigste kassierte Gegentore: Annaberg (21)

Wenigste erzielte Tore: Hüttau (23)

Meiste kassierte Gegentore: Bischofshofen 1b (114)

Fairste Mannschaft: Uttendorf/Niedernsill (27 Strafpunkte)

Unfairste Mannschaft: Bischofshofen 1b (112 Strafpunkte)

Meiste Gelbe Karten (Spieler): Jürgen Gruber (Muhr, 10)

Die besten Torjäger - Top-5

1. Patrick Pichler Zell am See 30 Tore Benjamin Seiringer Dienten 30 Tore 3. Tobias Grünwald Annaberg 26 Tore 4. David Nothdurfter Wald 23 Tore 5. Denis Jovic Wagrain 21 Tore