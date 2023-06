2. Klasse Süd: Die Tops und Flops der Saison 2022/23

Details Donnerstag, 15. Juni 2023 11:27

Rassige Partien, Traumtore, großer Jubel, aber auch Verzweiflung haben die Saison in der 2. Klasse Süd geprägt. Was sich in den insgesamt 211 Partien sonst noch so getan hat, haben wir kurz und knackig zusammengefasst...

Meister: Zell

Aufsteiger in die 1. Klasse Süd: Zell

Hinrunden-Rückrunden-Vergleich

Bestes Hinrundenteam: Mühlbach/Hkg.

Bestes Rückrundenteam: Zell

Meiste Plätze gewonnen: Schwarzach 1b (+3, von 10 auf 7)

Meiste Plätze verloren: Wald (-3, von 6 auf 9)

Bestes Heimteam: Zell

Bestes Auswärtsteam: Mühlbach/Hkg.

Ligatore (gesamt): 960 (4,55/Spiel)

Meiste erzielte Treffer: FC Zell am See (119)

Wenigste kassierte Gegentreffer: FC Zell am See (26)

Wenigste erzielte Treffer: FC Hüttau (36)

Meiste kassierte Gegentreffer: FC Hüttau (113)

Torreichste Spiele: Zell 11:0 Filzmoos, Filzmoos 8:3 Bramberg 1b, Filzmoos 7:4 Hüttau, Mühlbach/Hkg. 10:1 Altenmarkt 1b

Remiskönig: USV Dorfgastein (10)

Fairste Mannschaft: Altenmarkt 1b (41 Strafpunkte)

Unfairste Mannschaft: Bramberg 1b (83 Strafpunkte)

Meiste Platzverweise (Team): Muhr (8)

Meiste Gelben Karten (Spieler): Domagoj Galesic (FC Zell, 11)

Beste Torjäger

1. Josip Brkic FC Zell 40 2. Damian Niedermeier Mühlbach/Hkg. 34 3. Arlind Haziri FC Zell 19 Maximilian Baksa Mauterndorf 19 5. Roland Kugler Altenmarkt 1b 18 Tomislav Pirslin Schwarzach 1b 18







