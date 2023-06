Bei Klassensitzung beschlossen: Playoff-Format in 2. Klasse Süd ab kommender Saison

Details Freitag, 16. Juni 2023 14:43

Nach der Saison ist vor der Saison, wie man so schön sagt. An diesem Donnerstag, also nicht einmal ganz eine Woche nach dem Ende der vergangenen Spielzeit, fanden die Klassensitzungen des Salzburger Fußballverbandes stand. Dabei kam es in der 2. Klasse Süd zu einer Überraschung: die Mehrheit der Vereine sprach sich für ein Playoff-Format aus, wie man dies aus der heimischen Bundesliga kennt.

Klassensitzung ergab Playoff-Format

Im Vorfeld der Sitzung wurde viel spekuliert, wie die 2. Klasse Süd in der nächsten Saison aussehen sollte. Vor allem aufgrund der weiten Distanzen, die einige Mannschaften (beispielsweise Teams aus dem Lungau zu einem Match im Pinzgau und umgekehrt) zu bewältigen haben, wurden Verbesserungsvorschläge eingebracht. Einige Vereinsvertreter sprachen sich daher für eine Klassenteilung in 2. Klasse Süd und 2. Klasse Süd/West aus, andere wollten eine Fortsetzung des bisherigen Formates mit allen Teams in einer Liga. Doch die Sitzung in St. Johann am Donnerstag kam zu einem andren Ergebnis. Dort wurde nämlich der Vorschlag des Playoff-Formats eingebracht, welcher sogleich die Mehrheit in der Abstimmung bekam.

So soll das Modell aussehen

Folgendermaßen soll es also nun in der Saison 2023/24 aussehen: Alle 15 Vereine bestreiten im Herbst bis Anfang November eine gemeinsame Vorrunde, nach der dann die Liga über den Winter geteilt werden sollte. Dabei wird es im Frühjahr ab Ende März dann ein oberes Playoff mit sechs Teams, das um den Meistertitel und Aufstieg kämpft, und ein unteres Playoff mit den restlichen neun Teams geben. Im oberen Playoff bestreiten die Clubs Hin- und Rückspiel im unteren nur jeweils ein Match gegen die anderen Vereine. Die Punkte werden dabei, wie es aus der Bundesliga bekannt ist, halbiert. Mit diesem Modell würde sich die Anzahl der Spiele pro Verein verringern. Dies würde den Teams mehr terminliche Flexibilität einbringen.

Bis die Saison dann startet, vergeht noch ein wenig Zeit. Nach der Sommerpause geht es am Wochenende um den 22. Juli los mit den Cuppartien, bevor die Saison 2023/24 in den diversen Ligen eine Woche danach wieder startet.

