Nach torloser erster Halbzeit: Dorfgastein fertigt Schwarzach 1b klar ab

Details Samstag, 03. September 2022 11:52

Nach eher zähen Wochen hat der USV Dorfgastein gestern Freitag auswärts bei der SV Schwarzach 1b wieder einen klaren Erfolg eingefahren. Nachdem in Hälfte eins kein Torerfolg gelungen war, erzielten die Burschen aus dem Gasteinertal in den zweiten 45 Minuten gleich vier Stück davon. Weil hinten die Null stand, hieß es am Ende 4:0 für die Freiberger-Elf.

Dorfgasteiner wurden ihrer Favoritenrolle gerecht

2:4 in Wagrain, 1:2 gegen Filzmoos, 3:2 in Dienten und 0:0 gegen Bramberg 1b - so lauteten die letzten vier Ergebnisse der Dorfgasteiner. Für einen Mitfavoriten um den Aufstieg in die 1. Klasse Süd definitiv zu wenig. Im gestrigen Pongau-Derby gegen Schwarzach 1b ließ der USV seine Klasse wieder aufblitzen. Zur Pause noch torlos geblieben, katapultierten sich die Gäste rund um die Stundenmarke auf die Siegerstraße. Martin Kurz besorgte in der 58. Minute die Führung, die Kollege Johann Strobl nur sechs Minuten danach ausbaute (64.). Ein Eigentor von Heim-Akteur Bernd Tortik sorgte für ein zwischenzeitliches 0:3, ehe Christoph Mooser sich für den abschließenden Höhepunkt bereit erklärte - 0:4 (82.).

2. Klasse Süd: SV Schwarzach 1b – USV Dorfgastein, 0:4 (0:0)

82 Christoph Mooser 0:4

72 Eigentor durch Bernd Tortik 0:3

64 Johann Strobl 0:2

58 Martin Kurz 0:1