Staubtrocken! SV Mühlbach/Hkg. unterstreicht gegen Muhr seine Titelambitionen

Details Sonntag, 30. Juli 2023 19:03

Der SV Mühlbach/Hkg. hat zum Auftakt in die neue Saison nichts anbrennen lassen und den USK Muhr klar und deutlich mit 5:0 abgefertigt. Damit zeigte die Schweiger-Truppe einmal mehr, dass mit ihr in Sachen Titelkampf wieder voll zu rechnen ist.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Ungefährdeter Auftaktsieg für Mühlbach/Hkg.

Zuletzt hatten beide Teams im Zuge des Salzburger Landescups stark performt. Während Muhr mit Siegen gegen Großarl und Mariapfarr gar den Einzug in die 3. Runde schaffte, scheiterten die Mühlbacher nach dem tollen Erfolg gegen Pfarrwerfen in Runde 2 an Schwarzach - obwohl man dem Landesligisten so einiges abverlangt hatte. In der Liga benötigte der amtierende Vizemeister so gut wie gar keine Anlaufzeit. Gabor Szücs per Freistoß (12.), ein Eigentor vom Lungauer Mario Kandler (43.) sowie die Bude von Heimkehrer Mario Hoffmann (45.+3) sorgten dafür, dass der Drops schon zur Halbzeitpause gelutscht war.

Dem nicht genug legte der Titelfavorit nach dem Seitenwechsel nach. In Minute 57 drückte Routinier Daniel Hauer zum 4:0 ab, ehe Hoffmann einen mehr als gelungenen Saisonauftakt mit einem Doppelpack abrundete (69.). Am nächsten Wochendende muss Mühlbach/Hkg. zur neugegründeten SG Wagrain/Kleinarl, Muhr nach Bischofshofen.

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei