"Anständige Pausenpredigt" macht Zederhaus zum Derbysieger

Der USV Zederhaus hat sich am gestrigen Samstagnachmittag für die Hinspiel-Niederlage gerächt und das Lungauer Derby in und gegen Muhr mit 3:0 für sich entschieden. Alle Goals fielen erst in Durchgang zwei "nach einer anständigen Pausenpredigt", verriet Zederhaus-Coach Manfred Baier.

Torloser erster Durchgang

200 Besucher wollten sich das Aufeinandertreffen zwischen Muhr und Zederhaus nicht entgehen lassen. Diese sahen im Verlauf der ersten Halbzeit auf beiden Seiten je einen Alu-Treffer, aber keine Goals. "Wir haben schwer in dieses Derby gefunden. Unser Spiel war zunächst sehr verkrampft", schilderte Baier, der Michael Fünfleitner verletzungsbedingt früh verloren hatte (17.).

Zederhaus steigerte sich, traf und siegte

In der zweiten Halbzeit blieb kein Stein mehr auf dem anderen. Nachdem in der Zederhaus-Kabine das ein oder andere aktivierende Wort gefallen war, präsentierten sich die Gäste fortan stark verbessert. "Ich wollte einfach mehr sehen und hab' dann letztendlich auch mehr gesehen", betonte Baier. Florian Moser nach einem Gestocher im Strafraum (60.) und Lukas Pfeifenberger nach verlängertem Einwurf (71.) brachten die Zederhaus voll auf Kurs, ehe Daniel Pfeifenberger in der Nachspielzeit den 0:3-Endstand markierte (92.). "Meine Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit wesentlich mehr investiert und sich dafür belohnt. Ein verdienter Derbysieg", fand Baier.

Trainerwechsel scheint zu fruchten

Die bisherige Bilanz unter Neo-Übungsleiter Baier, der in der Winterpause das Amt von Kicker Daniel Zanner übernommen hatte, kann sich sehen lassen. Gegen Wald, Mauterndorf und jetzt Muhr staubten die Zederhauser nicht nur sieben von möglichen neun Punkten ab, nein, sie blieben dabei auch ohne einem einzigen Gegentreffer. Diese Serie wollen die Baier-Schützlinge, no na, fortführen - auch am nächsten Wochenende zuhause gegen den Zweiten Wagrain/Kleinarl.

