Wagrain/Kleinarl prolongiert in Zederhaus Ungeschlagen-Serie

Details Samstag, 20. April 2024 00:00

Die Spielgemeinschaft Wagrain/Kleinarl hat seinen Erfolgslauf im Gastspiel beim USV Zederhaus fortgesetzt. Die Gwehenberger-Jungs, die seit sieben Spielen ohne Niederlage geblieben waren, besiegten die Lungauer mit 3:1.

Favorit drehte im Finish auf

Nach torloser erster Halbzeit sollte das Pendel zunächst in Richtung Heimteam ausschlagen. Patrick Gfrerer drehte in Minute 54 jubelnd ab, nachdem er Momente zuvor auf 1:0 gestellt hatte. Die Antwort des Tabellenzweiten ließ zwar eine Zeit lang auf sich warten, aber sie kam. Julian Gruber (81.), Patrick Tiefenbacher (84.) und Leon Schartner (93.) machten aus einem 0:1-Rückstand in zwölf Minuten einen 3:1-Sieg.

SG nun acht Partien in Folge ungeschlagen

Während die Serie der Spielgemeinschaft hielt, gingen auf Seiten der Zederhauser ausgerechnet gegen Ex-Coach Gerhard Gwehenberger gleich zwei zu Ende. Die Lungauer waren im Frühjahr bis dato ohne Niederlage und sogar ohne einzigen Gegentreffer geblieben.

2. Klasse Süd: USV Zederhaus – SG Wagrain / Kleinarl, 1:3 (0:0)

93 Leon Schartner 1:3

84 Patrick Tiefenbacher 1:2

81 Julian Gruber 1:1

54 Patrick Gfrerer 1:0

