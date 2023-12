2. Landesliga Nord: Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist...

Details Montag, 18. Dezember 2023 11:50

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Herbstsaison 2023. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einen neuen Sensationsrekord verzeichnete. Österreichweit wurden in sechs Wochen erstmals über 3,7 (!) Millionen Stimmen abgegeben - ein absoluter Wahnsinn! Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist... Ermin Rasidovic (USV Köstendorf)

Endergebnis:

1. Ermin Rasidovic (USV Köstendorf / 6675 Stimmen)

2. Lukas Huber (USC Faistenau / 6329 Stimmen)

3. Gerd Stadlmann (USC Abersee / 2309 Stimmen)

4. Christoph Brötzner (SV Wals-Grünau 1b / 1045 Stimmen)

5. Jakob Hager (USV Köstendorf / 893 Stimmen)

6. Martin Hödlmoser (SK Strobl / 416 Stimmen)

7. Anel Adzem (SV Wals-Grünau 1b / 368 Stimmen)

8. Manuel Kittl (USC Mattsee / 131 Stimmen)

9. Sandro Cokic (USK St. Koloman / 107 Stimmen)

10. Mahmoud Attia (USV Plainfeld / 76 Stimmen)

