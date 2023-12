Plainfeld-Jäger Elixhausen mit Luft nach oben

Details Mittwoch, 20. Dezember 2023 15:20

Obwohl man auf dem hervorragenden zweiten Platz überwintert, will bei Titelaspirant Elixhausen keine Zufriedenheit aufkommen. Grund dafür sind die teils überschaubaren Leistungen. Im Frühjahr will sich die Truppe rund um Spielertrainer Christopher Ruprecht verbessert präsentieren und Leader Plainfeld den sofortigen Wiederaufstieg streitig machen.

Fotocredit: Alexander Matzka (amatzka.at)

Elixhausener trotz Platz zwei "absolut nicht zufrieden"

2021/22 Zweiter, 2022/23 Dritter - no na musste man den USV Elixhausen in puncto Titelkampf auch heuer wieder auf der Rechnung haben. Zu Saisonbeginn wurden die Schwarz-Gelben jedoch auf dem falschen Fuß erwischt, in den ersten fünf Runden nur mickrige vier Points auf das Konto gebucht. Erst danach sollte der Motor etwas geschmeidiger laufen, die tabellarische Reise flott in Richtung Norden gehen. Nachdem sechs der folgenden acht Partien gewonnen worden waren, verpasste man es auswärts in Koppl (2:4) allerdings, auf der Zielgeraden doch noch an Leader Plainfeld vorbeizuziehen. Summa summarum blieb den Elixhausenern der zweite Platz zum Überwintern. "Es klingt zwar komisch, weil wir Zweiter sind, aber mit dem Herbst sind wir absolut nicht zufrieden", bringt es Spielertrainer Christopher Ruprecht auf den Punkt. "Wir sind eigentlich nie so richtig ins Glänzen und Rollen gekommen, haben nur in zwei Spielen unser wahres Gesicht gezeigt."

Fair und auswärtsstark

Und geht es nach Ruprecht, dann soll haargenau diese Visage im zweiten Saisonabschnitt öfter zum Vorschein kommen. "Wir wollen einfach eine gute Rückrunde spielen und Plainfeld wenn möglich bis zum letzten Spieltag ärgern", sagt Ruprecht, der sich und seine Crew im Abschlussklassement gerne in den Top-3 sehen würde. Jetzt schon top: Mit 20 Gelben Karten und keinem einzigen Platzverweis führt Elixhausen die Fair-Play-Wertung der 2. Landesliga Nord an, zudem steht man auch in der Auswärtstabelle ganz oben.

Duo dockt an

Transfertechnisch hat sich auch schon etwas getan. So konnten mit David Sandic (Puch) und Elias Hörl (zuletzt Grödig U16) zwei Neuverpflichtungen präsentiert werden. Zweitgenannter steht nach einer fast dreieinhalbjährigen Auszeit vor seinem Comeback. "Ob Kampfmannschaft oder Reserve werden wir noch sehen, aber grundsätzlich ist es ein junger Spieler, der sehr gut zu uns passt", findet Ruprecht. Abgänge wurden derweil keine vermeldet, könnte es aber durchaus noch geben. "Unser Kader ist groß und einige Spieler sind mit der Einsatzzeit nicht zufrieden", kennt Ruprecht die Beweggründe. Offizieller Trainingsstart ist am 30. Jänner. Dann stehen zwei Einheiten am Kunstgrün in Obertrum und eine Einheit am Hartplatz in Elixhausen am Programm. Bis dahin hält sich der erste Plainfeld-Verfolger mit Lauf- und Liegestützchallenges fit. "Da geht's um Bier und Strafdienste wie Bälle aufpumpen", verrät Ruprecht. Der Spaß kommt während der fußballfreien Zeit in Elixhausen weiß Gott nicht zu kurz...

Bisherige Wintertransfers (Stand: 20. Dezember 2023)

Zugänge: David Sandic (Puch), Elias Hörl (zuletzt Grödig U16)

Abgänge: keine

Herbst 2023 auf einen Blick

Bestes Auswärtsteam der Liga (7 Spiele, 13 Punkte)

Fairste Mannschaft der Liga (20 Strafpunkte)

Höchster Sieg: 6:1 gegen Grödig 1b

Höchste Niederlage: 0:4 gegen Seekirchen 1b

Bester Torschütze: Ermin Hasic (8)

