Trotz kurzem Nickerchen: Elixhausen triumphiert gegen den HSV

Details Freitag, 19. August 2022 23:50

In der 3. Runde der 2. Landesliga Nord trug der USV Elixhausen im Heimspiel gegen den Heeres SV Wals einen relativ klaren 4:2-Sieg davon. Dabei wurden unterlegene Gäste von den sich im Schlummermodus befindenden Schwarz-Gelben kurzzeitig zum Leben erweckt. "Danach haben wir das Spiel wieder in den Griff bekommen", resümierte Elixhausen-Spielertrainer Christopher Ruprecht.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Klare Angelegenheit pro Elixhausen

Vor 150 Augenzeugen brauchte die Heimelf nicht lange, um die notwendige Betriebstemperatur zu erreichen. "Wir haben sehr, sehr gut gespielt, hatten gefühlt 70 % Ballbesitz und hätten zur Pause eigentlich 3:0 oder 4:0 führen können", sagte Ruprecht. Zum Torjubel drehten die Elixhausener in Hälfte eins zweimal ab. Nachdem der spielende Coach per staubtrockenen Schuss ins lange Eck höchstselbst den Führungstreffer besorgt hatte (19.), legte Laimer nach einer einstudierten Freistoßvariante nach (35.).

Schläfrige Gastgeber fanden den richtigen Schalter

"Wir haben es in der Halbzeitpause angesprochen, dass der Gegner sicherlich reagieren wird", verriet Ruprecht. Umso unerfreulicher, dass seine Crew die Anfangsviertelstunde des zweiten Abschnitts total verpennte und einen schier geschlagenen Gegner wieder zurück ins Spiel holte. Nachdem Seitlinger nach einem Einwurf zur Stelle (52.) und Schmidt nur wenige Sequenzen später bei einem Gestocher der Handlungsschnellste gewesen war (55.), stand's plötzlich 2:2. Für die Hausherren ein Weckruf zur richtigen Zeit. Denn in der weiteren Folge kanonierten sich die Schwarz-Gelben auf die Siegerstraße zurück. Erst schnürte Laimer nach Ruprecht-Assist seinen Zweierpack (76.), ehe ein Freistoß des Spielertrainers zum 4:2 in der HSV-Hütte detonierte (85.). "Ein sehr verdienter Sieg, zumal von den Walsern wenig bis gar nichts gekommen ist. Die 15 Minuten nach der Pause, die wir komplett verschlafen haben, sind halt ärgerlich", so Ruprecht abschließend.