Nach Bauchfleck zum Saisonstart: Elixhausen feiert zweiten Sieg en suite

Details Freitag, 26. August 2022 21:21

Nachdem der USV Elixhausen mit zwei Pleiten zum Saisonstart einen klassischen Bauchfleck hingelegt hat, scheint der Vorjahres-Zweite schön langsam auf Touren zu kommen. Vergangene Woche den HSV mit 4:2 gebogen, ließen die Schwarz-Gelben heute Freitag einen 6:1-Auswärtssieg beim USK Obertrum folgen. Irre: Zwischen den Elixhausen-Treffern drei, vier, fünf und sechs lagen überschaubare sieben Minuten.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Elixhausen kam den Trumern ungelegen

"Wir hatten einen richtig guten Matchplan und haben Obertrum am falschen Fuß erwischt", erzählte Elixhausen-Spielertrainer Christopher Ruprecht. Die Gäste legten ihren Fokus auf die so wichtigen zweiten Bälle, nur um im Anschluss ratzfatz die Vertikale zu suchen. Ein Mittel, das den Schwarz-Gelben schließlich einen Zwei-Tore-Pausenvorsprung bescherte. Hasic mit der Führung (28.), die Manga etwas später auszubauen wusste (39.). Die Trumer fühlten sich beim Stand von 0:2 um einen Strafstoß geprellt. "Das war einer", gab auch Ruprecht zu.

Vier Goals binnen sieben Minuten sorgten für Gäste-Ekstase pur

Die Platzherren kamen mit viel Engagement und Power aufs Grün zurück. Die Früchte holten sich die Stanic-Mannen gleich in der 50. Minute ab, als der zur Halbzeitpause eingewechselte Petschnig der 1:2-Anschlusstreffer glückte. "Ein dummes Gegentor - wie schon letzte Woche", grantelte Ruprecht. Doch haargenau wie vor sieben Tagen sollte sich die Gefühlswelt der Elixhausener in der weiteren Folge schnell wieder verbessern. Obermair nach einer Standardsituation (62.), Kronberger (65.), Hasic (67.) und Joker Krobath (69.) machten aus einer 2:1-Führung im Nu ein 6:1. "In dieser Phase haben wir uns in einen Rausch gespielt. Jeder Schuss war plötzlich drin", sagte Ruprecht, dessen Crew das Schäfchen letztendlich recht souverän ins Trockene brachte. Der finale Blick auf die Anzeigetafel war aber auch für den selbstspielenden Trainer der Gäste verblüffend: "Keine Frage, der Sieg ist eindeutig zu hoch ausgefallen."