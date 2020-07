"Müssen bald in die richtige Spur finden" - SK Maishofen in der Findungsphase

Details Mittwoch, 08. Juli 2020 14:09

In der Abbruch-Saison 2019/20 ließ es der SK Maishofen ordentlich krachen, schüttete all sein Potenzial aus und rangierte bis zum Lockdown auf zwei. Im Nachhinein betrachtet zwar zum Nulltarif, dennoch will das Team von Coach Franz Fellerer auch in der nächsten Saison zu den fünf besten Mannschaften der 2. Landesliga Süd gehören. Während sich Goalie Markus Neumayr nun doch gegen die Fußballrente und für ein Weitermachen entschieden hat, wird Kevin Schmied in naher Zukunft wohl nicht mehr im SKM-Trikot zu sehen sein.

Mario Wallner (Bildmitte) möchte mit seinem SK Maishofen auch künftig wieder obenauf sein.

(c) Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Ziele

Das Vorhaben der in der "Delling Gruam" beheimateten Maishofener bleibt das gleiche wie vor exakt einem Jahr. "Nach der ganzen Corona-Geschichte ist es schwierig zu formulieren, aber unser Ziel ist ein Top-5-Platz", sagt SKM-Sektionsleiter Philipp Eder, der im gleichen Atemzug warnt: "Um das zu erreichen, müssen wir aber bald in die richtige Spur finden und den Willen zeigen, den wir im vergangenen Herbst aufgebracht haben. Ansonsten ist das eine reine Wunschvorstellung" Die Gründe für Eders Warnsignale sind durchaus berechtigt, ist der SKM nach einer matten Frühjahrsvorbereitung und zuletzt zwei verkorksten Testspielen gegen unterklassige Vereine weiterhin auf der Suche nach der Form. "Der Test gegen Hollersbach war furchtbar, gegen Stuhlfelden hat zumindest eine Halbzeit gepasst", lässt Eder das bisherige Vorbereitungsprogramm Revue passieren. Entscheidend für den gesamten Saisonverlauf könnte auch die Auslosung sein. "Es gibt einfach Gegner, gegen die du in den ersten Runden nicht gerne spielen willst", hofft Eder wenigstens zum Auftakt in Runde eins auf ein Heimspiel.

Was man sonst noch wissen sollte...

Anfang Mai, wir berichteten, verkündete der SK Maishofen das Karriereende von Keeper Markus Neumayr. Rund zwei Monate später hat sich die Geschichte um 180 Grad gedreht. "Markus hat uns mitgeteilt, dass er so nicht aufhören und noch ein Jahr dranhängen wolle", verrät Eder. Neben Neumayrs Rücktritt vom Rücktritt muss ein anderer den Fußball tatsächlich eine Zeit lang beiseite schieben. "Kevin Schmied ist beruflich in Salzburg und hat so blöde Dienstzeiten, dass sich kein Training ausgehen wird", so Maishofens Sektionsleiter.

Transfers

Zugänge: keine

Abgänge: keine

Trainer: Franz Fellerer

Letzte Platzierungen

2018/19 2. Landesliga Süd 9. 2017/18 2. Landesliga Süd 8. 2016/17 2. Landesliga Süd 8.

Redakteur: Maximilian Winkler

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten