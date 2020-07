Es soll wieder so sein: FC St. Veit fühlt sich im Tabellenmittelfeld pudelwohl

Details Samstag, 18. Juli 2020 10:05

2018/19 als Aufsteiger und in der "Null-Saison" belegte der FC St. Veit jeweils einen Platz im Tabellenmittelfeld. Dort wollen sich die Pongauer auch künftig positionieren. Mit Georg Haid, der zuletzt für Altenmarkt in der Salzburger Liga kickte, kehrt ein ganz heißes Eisen an die alte Wirkungsstätte zurück.

Voll fokussiert: Stefan Gratz (Bildmitte) steuerte im annullierten Spieljahr 2019/20 zwei Buden bei.

Ziele

Rein sportlich verliefen die letzten eineinhalb Spielzeiten für St. Veit recht beschwerdefrei. Sowohl 2018/19 (Tabellensiebenter) als auch in der "Null-Saison" (bis zum Abbruch Tabellenachter) machten es sich die Schützlinge von Spielertrainer Stefan Portenkirchner in der neutralen Tabellenzone gemütlich. Geht es nach "Co" Michael Steinacher dann soll das Prozedere im kommenden Spieljahr exakt dasselbe sein: "Ich wünsche mir eine Position im gesicherten Mittelfeld und dass alle gesund bleiben." Hilfe gibt's von Rückkehrer Georg Haid. "Georg war in Altenmarkt unumstrittener Stammspieler", weiß Steinacher über die Qualitäten Haids bestens Bescheid. Grundsätzlich hat es die Losfee mit den Pongauern ja nicht gerade gut gemeint. "Ein schweres Programm", stöhnt Steinacher, freut sich jedoch, wenn es am 8. August auf der heimischen Anlage gegen die 1b-Mannschaft des FC Pinzgau endlich losgeht. "Diese Truppe ist eine Wundertüte. In der letzten Saison waren sie von Spiel zu Spiel unterschiedlich aufgestellt", so Steinacher. Die 2. Landesliga Süd selbst findet der St. Veiter Co-Trainer ziemlich ausgeglichen: "Wenn ich schaue, wen die Vereine dazubekommen bzw. abgegeben haben, dann wird das eine ganz spannende Angelegenheit."

Was man sonst noch wissen sollte...

Das Coronavirus ist weltweit in aller Munde. In Kombination mit der Saison 2020/21 tauchen bei Steinacher nachvollziehbare Bedenken auf: "Ich hoffe, dass alles irgendwie über die Bühne gebracht wird. Aktuell fehlt mir noch ein Konzept und es gibt zu viele unbekannte Variablen. Was ist wenn ein Spieler Corona positiv ist? Aber was ich weiß, arbeitet der ÖFB momentan fieberhaft an den Lösungsansätzen." Ein neuerlicher Abbruch würde dem fußballbegeisterten St. Veit alles andere als schmecken, zumal man sich im neuen Schmuckkästchen, das voriges Jahr gebührend eingeweiht wurde, sauwohl fühlt. "Mit der Anlage sind wir sehr zufrieden", zeigt sich Steinacher stolz.

Transfers

Zugänge: Georg Haid (Altenmarkt), Sebastian Resch (Schwarzach)

Abgänge: keine

Trainer: Stefan Portenkirchner

Letzte Platzierungen

2018/19 2. Landesliga Süd 7. 2017/18 1. Klasse Süd 2. 2016/17 1. Klasse Süd 4.

Redakteur: Maximilian Winkler

