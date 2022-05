Einvernehmlich: Saalbach und Coach Uzunov gehen getrennte Wege

Details Montag, 23. Mai 2022 13:41

Der USC Saalbach-Hinterglemm und Übungsleiter Stoyan Uzunov haben ihre Zusammenarbeit einvernehmlich beendet. Wie die Glemmtaler offiziell bestätigten, wird der 42-jährige Bulgare den Verein mit Saisonende verlassen. Ein Nachfolger wurde noch nicht präsentiert.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Zweieinhalbjährige Ära geht zu Ende

„Stoyan hat sehr viel Professionalität in unseren Verein gebracht, die es bei uns in dieser Form noch nie gegeben hat. Unter seiner Leitung haben sich die Spieler enorm weiterentwickelt und viele unserer Youngsters den Sprung in die Kampfmannschaft geschafft", streut Saalbach-Sektionsleiter Helmut Kurej dem scheidenden Trainer viele Rosen. Somit wird beim USC Saalbach-Hinterglemm im Sommer eine zweieinhalbjährige Ära zu Ende gehen. Uzunov hatte den Klub im Winter 2020 übernommen. Die Trennung erfolgte einvernehmlich.

Uzunov nach Zell, Saalbacher Trainersuche läuft auf Hochtouren

Medienberichten zufolge wird der 42-jährige Bulgare seine Zelte künftig beim FC Zell aufschlagen. Der übrigens drauf und dran ist, sich zum Champ der 2. Klasse Süd zu küren und in die 1. Klasse Süd aufzusteigen. Die Saalbach-Hinterglemmer haben hingegen ihre Suche nach einem Nachfolger noch nicht abgeschlossen. Wer ab der kommenden Saison im Glemmtal das Trainerzepter schwingt, lässt Kurej noch offen: "Freilich haben wir einige Kandidaten auf unserer Liste stehen. Gespräche laufen, fixiert wurde noch nichts."

Mannschaftsrückzug? Kurej: "Stand nie zur Debatte"

Indes wurden die Gerüchte um einen möglichen Ausstieg aus dem Meisterschaftsbetrieb endgültig aus der Welt geschafft. Aufgrund des auftretenden Spielermangels war schon vom totalen Aus der Saalbacher die Rede. Kurej dementiert: "Das stand nie zur Debatte. Auch wenn wir zukünftig vermutlich kleinere Brötchen backen müssen, werden wir alles dafür tun, um eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen."