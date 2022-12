St. Veit startet mit neuem Trainer ins Frühjahr

Details Dienstag, 13. Dezember 2022 16:37

Der FC St. Veit, Tabellenzwölfter der 2. Landesliga Süd, hat in der Winterpause einen Trainerwechsel vollzogen. Wie die Pongauer offiziell bestätigten, wird Robert Oberhauser das Amt des nunmehrigen Ex-Trainers Anton Freudenthaler übernehmen. Zweitgenannter bleibt dem Verein erhalten, wird per sofort das Trainerzepter in der Reservemannschaft schwingen.

Neues Vierergespann soll Abstieg verhindern

Obwohl im Laufe der Herbstmeisterschaft aus 15 Partien lediglich zwölf Punkte heraussprangen, überwiegt in der Pongauer 3890-Einwohner-Marktgemeinde die Zuversicht, den Klassenerhalt im kommenden Frühjahr doch noch packen zu können. Ein Mitgrund dafür ist sicherlich der Trainerwechsel, den die "St. Fighter" kürzlich vollzogen haben. Wie aus dem Lager des FC zu hören war, wird Robert Oberhauser in die Fußstapfen von Anton "Toni" Freudenthaler treten und den aktuellen Zwölften der 2. Landesliga Süd übernehmen. Der mittlerweile 41-Jährige, der als Aktiver mit St. Johann in der Regionalliga West gekickt hat und zuletzt als Trainer in Pfarrwerfen tätig war, wird künftig mit Christoph Schein, Lukas Graser (beide Co-Trainer) sowie Martin Greimeister (Torwarttrainer) ein Vierergespann bilden. "Gemeinsam mit diesem starken Trainerteam wollen wir mit einer guten Vorbereitung in die Rückrunde starten und dort mit guten Leistungen das Ziel Klassenerhalt erreichen", wurde auf der Facebookseite des Vereins hoffnungsvoll gepostet. Erfreulich: Freudenthaler bleibt auch weiterhin im Trainerteam, wird ab sofort zusammen mit Karl Gruber die Reservemannschaft coachen. Apropos Reservemannschaft: Die überwintert hinter Eben auf dem starken zweiten Platz.