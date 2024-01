Regionalliga-Erfahrung für Piesendorf

Details Mittwoch, 10. Januar 2024 10:57

Nach der erfolgreichen Rückholaktion von Marco Zaisberger hat der USK Piesendorf mit der nächsten Verpflichtung aufhorchen lassen. Wie bekannt wurde, schließt sich Austria Salzburg-Kicker Niklas Seiler dem Tabellendritten der 2. Landesliga Süd an. Allerdings gibt es einen Haken.

Fotocredit: FCPS/Jasmin Walter

Erst Zaisberger, jetzt Seiler

Nach dem Abstieg in der Vorsaison befindet sich der USK Piesendorf wieder im Aufwind. Mit dem dritten Platz hat sich die Truppe von Übungsleiter Manuel Entleitner eine hervorragende Ausgangsposition für die bevorstehende Frühjahrsmeisterschaft geschaffen. Kadertechnisch wurde bereits nachgelegt, so konnte man sich im Dezember die Dienste von Rückkehrer Marco Zaisberger (Bramberg) sichern. Nun ließen die Piesendorfer die nächste Transferbombe platzen. Niklas Seiler, der bis zuletzt bei Westliga-Leader Austria Salzburg unter Vertrag stand, wird seine Zelte wieder in seiner Heimat aufschlagen.

Neuverpflichtung lediglich pro forma?

Die Krux an der Geschichte? "Ja, der Spielerpass liegt zwar bei uns, aber offiziell hat Niklas eine Karrierepause eingelegt und ist zudem verletzt", drückt Entleitner auf die Euphoriebremse. Ob und wie oft man den 23-jährigen Mittelfeldstrategen, der in der Regionalliga für gleich drei verschiedene Vereine (Austria, FC Pinzgau, Wals-Grünau) seine Erfahrungen gesammelt hat, also künftig in der Piesendorfer Arbeitsmontur sehen wird, steht in den Sternen.