Tabellenmitte statt -norden: "Ganz schön durchwachsener Herbst" für Stuhlfelden

Details Montag, 12. Februar 2024 17:11

In der abgelaufenen Herbstmeisterschaft wollte es dem erfolgsverwöhnten USV Stuhlfelden nicht mehr so leicht von der Hand gehen. Nach einer mittelmäßigen Performance mit vielen Höhen und Tiefen mussten sich die Kicker von Übungsleiter Andreas Mayrhofer mit dem siebenten Platz zufriedengeben. Das Meisterrennen bereits abgeschrieben, wollen die Blau-Gelben im zweiten Saisonabschnitt mit attraktivem Fußball punkten.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Stuhlfelden muss sich mit Mittelstand begnügen

Als Aufsteiger in der Vorsaison sensationell den dritten Platz belegt, konnten die Stuhlfeldener heuer noch nicht ganz an diese Leistungen anknüpfen. "Ausgleichende Fußball-Gerechtigkeit", betitelt Coach Andreas Mayrhofer einen "ganz schön durchwachsenen Herbst". Nachdem Glücksgöttin Fortuna den Blau-Gelben in der abgelaufenen Spielzeit noch zuverlässig zur Seite gestanden war, schien das nötige Spielglück wie verflogen. "Pressbälle vermehrt zum Gegner, unglückliche Schiedsrichterleistungen und ein permanentes Verletzungspech", zählt Mayrhofer auf. Summa summarum findet sich Stuhlfelden im tabellarischen Mittelstand wieder. Nach 15 von 26 Partien belegt das Mayrhofer-Kollektiv Position sieben.

Sieger-Gen schlägt weiter durch

Dass man im Titelrennen noch ein Wörtchen mitreden kann, glauben die Stuhlfelden nicht mehr. "Der Zug nach vorne ist abgefahren. Mittersill, Maria Alm und Piesendorf sind einfach zu stark", findet Mayrhofer. Grundsätzlich passt's den Stuhlfeldenern in der 2. Landesliga Süd ja ganz gut. "Für uns ist es die netteste Liga. Keine weiten Anfahrtszeiten und viele Derbys", schwärmt Mayrhofer, der mit seinen Schützlingen im Frühjahr dennoch einiges bieten will. "Guten, attraktiven Fußball zeigen und so viele Spiele wie möglich gewinnen." Als Wunschplatzierung gibt der USV-Coach die Top-4 an. Definitiv machbar, zumal der Vierte St. Michael (vier Punkte mehr) in Schlagdistanz liegt.

Mühsames Tauziehen um Top-Torjäger Borsuk

In der Winterpause ist es bezüglich Spielerkader zu kleineren Veränderungen gekommen. Für Adam Slehofer, den es zu Biberbach nach Niederösterreich zog, wurde mit Patrik Vascak ein zuletzt in Irland spielender, slowakischer Ersatzmann gefunden. Und nachdem sich Sebastian Winkler für einen Wechsel zu Hollersbach entschieden hatte, schien auch 9-Tore-Mann Vitali Borsuk abzudampfen. "Kurz vor dem Trainingsstart wurde Vitali von einem slowakischen Drittligisten zu einem Trainingslager eingeladen. Nach langem Hin und Her hat es sich dann aber doch herausgestellt, dass er bei uns bleibt", freut sich Mayrhofer. Freude dürfte auch das 8:3-Schützenfest im ersten Wintertest gegen die Pinzgau 1b bereitet haben. "Die ersten 20 Minuten waren stark - da haben wir 6:0 geführt. Nach vielen Auswechslungen ist aber dann nicht mehr viel gegangen", bilanziert Mayrhofer. Für die Stuhlfeldener stehen noch weitere fünf Vorbereitungsspiele an, ehe es am 23. März zuhause gegen Abstiegskandidat Tenneck in der Liga weitergeht.

Wintertransfers

Zugänge: Patrik Vascak (Rockmount AFC/IRL)

Abgänge: Sebastian Winkler (Hollersbach), Adam Slehofer (Biberbach)

Herbst 2023 auf einen Blick

Höchste Siege: 5:2 gegen Maishofen, Neukirchen

Höchste Niederlage: 1:4 gegen Mittersill

Bester Torschütze: Vitali Borsuk (9)