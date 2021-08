Revanche geglückt! Maishofen entzaubert Nachbar Saalbach

Details Freitag, 13. August 2021 23:32

Vor knapp drei Wochen standen sich der SK Maishofen und sein Nachbar USC Saalbach-Hinterglemm im Zuge des Landescups gegenüber. Damals knallte die Uzunov-Elf unterlegene Maishofener mit einer 5:0-Packung aus dem Waldstadion. Dieses Mal wurde der Spieß umgedreht. Dank einer kämpferischen Meisterleistung und Goals von Marcel Bachmann, Fatbardh Azizi und Christoph Hermansky behielt der SKM in der eigenen "Dellinggruam" mit 3:0 die Oberhand.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Effektive Gastgeber schocken Uzunov-Truppe

Ein herrliches Fußballwetter und das prestigeträchtige Nachbarschaftsduell lockten knapp 300 Fußballfans in die Maishofener "Dellinggruam". Wie viele es erwartet hatten, übernahmen die favorisierten Gäste aus Saalbach-Hinterglemm das Heft vom Start weg in die Hand und wussten im Spiel mit und ohne Ball zu überzeugen. Was gegen gut eingestellte Hausherren allerdings fehlte, waren die zwingenden Offensivaktionen. Ein Hofer-Abschluss (1.), der knapp sein Ziel verfehlt hatte, blieb vorerst das höchste der USC-Gefühle. In Minute 21 wurde Saalbach dann eiskalt erwischt, als ein Freistoß von Kapitän Bachmann gleich zweimal abgefälscht wurde und schier in Zeitlupe über die Linie kullerte - 1:0. Dieser Gegentreffer der Sorte unglücklich lähmte das anfans sehr dominante Spiel der Uzunov-Buben. Weil sich die Begegnung fortan ausgeglichener gestaltete und die meisten Szenen im hartumkämpften Mittelfeld abliefen, blieb es nach 45 gespielten Minuten beim knappen Heim-Vorsprung.

Ein Tor, ein Assist: Joker Hermansky stellte SKM-Derbyerfolg sicher

Ähnlich wie vor dem Pausentee blieben die Einschussgelegenheiten auch in Durchgang zwei lange dünn gesät. Rund um den Beginn der Schlussviertelstunde ging dann die Post ab: Ex-Saalbacher Azizi und Michael Wallner verzogen gut ausgespielte Kontermöglichkeiten, auf Gästeseite jagte der eingewechselte Silian das Kunstleder aus kurzer Distanz über die Hütte. In der 82. Spielminute brach bei den Heimfans großer Jubel aus: Einwechselspieler Hermansky, erst acht Minuten auf dem Grün, bediente Azizi, der die Murmel via Innenstange in die Maschen knallte - 2:0. Sechs Minuten später erreichte die Maishofener Party schließlich ihren Höhepunkt: Hermansky enteilte nach Lochpass der Saalbacher-Defensive und schob seelenruhig zum 3:0 ein (88.). Mit diesem Sieg konnte sich der SKM nicht nur für die schmerzhafte Cup-Schlappe revanchieren, nein, die Buben von Übungsleiter Franz Fellerer halten nun nach drei Spielen beim Punktemaximum. Indes gab's für die Saalbach-Hinterglemmer in Sachen Titelkampf einen kleinen Dämpfer.

Die Besten bei Maishofen: Kämpferisches Pauschallob (herausragend: Hermansky, Mitterwurzer)

