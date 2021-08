Maishofen zurück auf der Siegerstraße

Details Samstag, 28. August 2021 12:00

Der SK Maishofen ließ sich von der letztwöchigen Pleite gegen Kaprun (2:3) nicht beirren und kehrte in der 5. Runde der 2. Landesliga Süd wieder auf die Siegerstraße zurück. Die Schützlinge von Trainer Franz Fellerer blieben auswärts beim FC St. Veit mit 3:0 siegreich. Die Treffer zum vierten Dreier im fünften Spiel steuerten Florian Langreiter, Mario Wallner und Blerim Azizi bei.

Nach dem gestrigen 3:0-Erfolg fand Maishofen-Coach Franz Fellerer seinen SKM in der Ligaportal-App wieder auf Platz eins. (ARCHIVBILD)

Munteres Hin und Her

"Mit Portenkirchner vorne drin haben wir nicht gerechnet", wurden Sektionsleiter Eder und seine Maishofener von der Aufstellung der Hausherren überrascht. Beide Mannschaften lieferten sich vor 150 Augenzeugen einen leidenschaftlichen Fight. "St. Veit hat voll draufgedrückt. Vor allem über rechts sind sie mit sehr viel Tempo gekommen", berichtete Eder. Nichtsdestotrotz war es seine Crew, die die erste knusprige Torchance verbuchte: Blerim Azizi bediente Langreiter via Stanglpass, dieser traf aus aussichtsreicher Position den Ball nicht (15.). In der 29. Spielminute machte es Langreiter dann besser, nachdem ein 30-Meter-Fernschuss von Blerim Azizi gegen den Querbalken geknallt und er für den Nachschuss goldrichtig postiert war - 0:1. Und die Zuseher sollten auch im weiteren Verlauf voll auf ihre Kosten kommen: Erst konnte St. Veit-Keeper Hettegger einen Azizi-Schuss (30.) und -Heber (32.) mit Heldentaten entschärfen, ehe ein Schwarzenberger-Abschluss Bekanntschaft mit der Torumrandung machte (39.). Kurz vor dem Pausentee ließ Mario Wallner die Gastelf neuerlich jubeln, stiefelte eiskalt zum 0:2 ein (42.). Kurios: Der Torschütze hätte eigentlich gar nicht mehr am Grün sein sollen. "Er hat sich das Knie verdreht, für den Wechsel war schon alles vorbereitet. Kurzerhand haben wir uns entschlossen, diesen erst in der Pause zu vollziehen", verriet Eder.

Alle guten Dinge sind drei - Blerim Azizi legte per Heber nach

Und auch in den zweiten 45 Minuten wurde um jeden einzelnen Quadratzentimeter Rasenfläche gekämpft. Nachdem die Heimelf gleich zu Wiederbeginn abermals Alu-Pech hatte und somit nur haarscharf am so wichtigen Anschlusstreffer vorbeigeschrammt war, fand in der 67. Spielminute ein feiner Chip von Blerim Azizi den Weg ins Glück - 0:3. "Endlich", verwies Eder auf die zwei erfolgslosen Lupfer-Versuche in Durchgang eins. Trotz mittlerweile komfortabler Drei-Tore-Führung wollte der Maishofener Sektionsleiter von einer Vorentscheidung nichts wissen: "Wir wussten, dass wir diesen Vorsprung bis zur 80. Minute halten müssen. Alles andere hätte nochmal für Spannung gesorgt." Gesagt, getan. Die Gäste erreichten den von Eder angesprochenen Zeitpunkt unbeschadet. Zwar kam Haid im Finish noch zu einer Gelegenheit, am Spielresultat sollte sich aber letzten Endes nichts mehr ändern. "St. Veit ist absolut nicht so schlecht, wie es vielleicht das Ergebnis vermuten lässt. Sie haben mutig und mit viel Risiko gespielt. Gott sei Dank konnten wir an unsere gewohnt starke kämpferische Leistung anschließen - das hat ja zuletzt gegen Kaprun nicht funktioniert", so Eder final.

Die Besten bei Maishofen: B. Azizi (ST), M. Bachmann (DM)

