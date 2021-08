7:3! Zederhaus schießt sich gegen Hüttschlag Frust von der Seele

Details Samstag, 28. August 2021 10:22

Nach dem Nichtantreten gegen Saalfelden 1b und der satten 0:7-Watsch'n zuletzt im Glemmtal bei den Saalbach-Hinterglemmern machte sich die Fußballwelt um den USV Zederhaus berechtigterweise Sorgen. Seit gestern kann man getrost sagen: Die Lungauer haben noch einen Puls. Und wie. Mit einem 7:3-Festival im Heimspiel gegen den USV Almsommer Hüttschlag gab die Truppe von Spielercoach Daniel Zanner ein kräftiges Lebenszeichen ab. Erfreulich: Michael Fünfleitner und Daniel Pfeifenberger gaben nach langer Verletzungspause ihr Comeback - Zweitgenannter traf gleich drei Mal ins Schwarze.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Hochüberlegene Zederhauser jubelten über Daniel Pfeifenbergers Comeback-Doppelpack

"Wir haben die Partie von Anfang an unter Kontrolle gehabt und die Hüttschlager eigentlich die ganzen 90 Minuten lang in deren Hälfte eingeschnürt", konnte Zederhaus-Spielertrainer Daniel Zanner mit dem Auftritt seiner Truppe hochzufrieden sein. Zur Leistungsexplosion trugen auch die beiden Comebacker Daniel Pfeifenberger und Michael Fünfleitner bei. Zanner: "Ich bin froh, dass sie wieder da sind. Sie haben uns schon sehr gefehlt." Das erste Tor an diesem Fußballabend fiel in Spielminute 17, als Mittelfeldregisseur Baier aus 27 Metern abzog und der Ball in die entgegengesetzte Laufrichtung von Hüttschlag-Goalie Florian Prommegger im oberen Winkel detonierte - 1:0. Nachdem die Hausherren verletzungsbedingt wechseln mussten (Dorfer ersetzte Stumbecker), meldete sich Tormaschine Daniel Pfeifenberger nach seinem Achillessehnenriss mit dem Goal zum 2:0 zurück (37.). "In dieser Phase haben wir etwas den Faden verloren. Die Auswechslung hat anfangs dann doch etwas Unruhe hineingebracht", sprach Zanner von nicht ganz so sattelfesten fünf Minuten. Dieses Faktum wussten die Gäste aus dem Pongau auszunutzen, kamen in Person von Kendlbacher zum 2:1-Anschlusstreffer. Den Zederhausern gelang es aber noch vor der Pause, den alten Zwei-Tore-Vorsprung wiederherzustellen: Eine Eckballvariante erwischte Hüttschlag auf dem falschen Fuß, Daniel Pfeifenberger eilte zur Stelle, 3:1 (44.).

"Super Mannschaftsleistung" brachte Zederhaus die ersten Saisonpoints

In Abschnitt Nummer zwei blieb das Kräfteverhältnis weiterhin ungleich verteilt. "Ein Spiel auf ein Tor", konstatierte Zanner, der fortan nicht weniger als fünf weitere Treffer beäugte. Ein Doppelpack von Baier sowie Goals von Kendlbacher und Taxer sorgten für einen 5:3-Zwischenstand, ehe Daniel Pfeifenberger mit einem von Erfolg gekrönten Drehschuss den Pichler-Schützlingen endgültig das Licht ausknipste. "Spätestens da war die Gegenwehr von Hüttschlag nicht mehr vorhanden", so Zanner weiter. Den Schlussstrich in dieser äußert torreichen Begegnung zog Lukas Pfeifenberger nach Fünfleitner-Stangler - 7:3 (87.). "Eine super Mannschaftsleistung", gab's für Zanner mächtig viel Grund zum Jubeln. "Im Endeffekt haben die Zuseher einen ungefährdeten und verdienten Sieg gesehen. Gott sei Dank haben wir jetzt unsere ersten drei Punkte."

Die Besten bei Zederhaus: Pauschallob (herausragend: Fünfleitner, L. Pfeifenberger, D. Pfeifenberger, Baier)

