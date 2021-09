Tenneck setzt Zederhaus auf Abschussliste

Details Samstag, 04. September 2021 11:23

Nach dem gestrigen 5:2-Sieg über den USV Zederhaus hält der SV Konkordiahütte-Tenneck momentan bei 14 Punkten aus 6 Spielen (Bilanz: 4 Siege, 2 Remis, 0 Niederlagen). Das ist der beste Saisonstart seit genau einem Jahrzehnt. Damals, im Meisterjahr 2011/12 in der 1. Klasse Süd, hatte der SVK nach sechs Runden keinen einzigen Verlustpunkt auf dem Konto.

SVK drehte Spieß um

Die bis dato noch ungeschlagenen Tennecker bekamen es vom Start weg mit sehr tief stehenden Gäste zu tun. Für SVK-Spielertrainer Arif Sahin weniger überraschend: "So wie wir uns das vorgestellt hatten. Zederhaus war hinten drin und hat es mit hohen Bällen auf Pfeifenberger probiert." Von Sahin definitiv nicht eingeplant: Die Lungauer, die just am letzten Wochenende gegen Hüttschlag ihre ersten Saisonpoints einheimsten, gingen in der 12. Minute in Front. Ein weiter Einwurf fand das Köpfchen von Baier, die anschließende Bogenlampe plumpste ins lange Eck - 0:1. Nach der kalten Dusche rappelten sich die Hausherren rasch auf und konnten die Partie noch vor der Halbzeitpause zu ihren Gunsten drehen: Erst gab Eisl die schnelle Antwort (16.), ehe Gürses in Minute 41 zum 2:1 abdrückte. "Wir hatten um die 70 Prozent Ballbesitz und noch viele Chancen", sprach Sahin von einem klar verteilten Kräfteverhältnis.

Türkmen-Standard als Zederhauser Todesurteil, Gürses in Torlaune

"Das war sozusagen die Vorentscheidung", bejubelte Sahin kurz nach der Stundenmarke einen herrlichen Türkmen-Freistoß, der in den Maschen detonierte - 3:1 (62.). Der SVK, allen voran Gürses, schien an diesem Fußballabend noch lange nicht genug bekommen zu haben. Binnen drei Minuten machte der Tennecker Offensivmann seinen Triplepack perfekt (71., 74.) - Goal Nummer drei mit viel Nervenstärke vom Punkt. Für den finalen Höhepunkt sorgten die Zederhauser, die durch einen Treffer von Goalgetter Daniel Pfeifenberger das Endergebnis zumindest noch dekorativ gestalten konnten - 5:2 (83.). "Ein absolut verdienter Sieg, der im Endeffekt noch wesentlich höher hätte ausfallen können", bleiben Sahin und seine Schützlinge weiterhin ohne Pleite.

Die Besten bei Tenneck: Eisl (ST), Türkmen (ZM)

