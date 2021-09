Hüttschlag bringt Saalbach zu Fall

Details Montag, 06. September 2021 09:48

Entgegen den Erwartungen fügte der USV Hüttschlag dem USC Saalbach-Hinterglemm die erste Heimniederlage und insgesamt schon die dritte Pleite der Saison zu. Manuel "Burli" Kendlbacher trug sich doppelt in die Schützenliste ein, der Anschlusstreffer von Arlind Haziri fiel zu spät.

Saalbacher Ineffizienz eiskalt bestraft

Vor dem Ankick wurde Markus Sommerer, nach 23 Jahren als Klubpräsident, gebührend verabschiedet und das Amt an Karl Hasenauer übergeben. Der Neo-Boss musste knurrend mitansehen, wie seine favorisierte Truppe gegen den Nachzügler aus Hüttschlag Chancenwucher betrieb. Sohnemann Michael sowie Haziri, Benedek und Scheyerer hätten die Glemmtaler zumindest ins Seitengasserl der Sieger lotsen können. Im Endspurt kam's für die Uzunov-Boys ganz dicke: Erst feuerte Manuel Kendlbacher einen Freistoß aus zentraler Position in den rechten Knick (80.), ehe neun Minuten danach abermals "Burli" sich durch die heimische Defensive dribbelte und zum 0:2 abschloss (89.). Ein Strafstoß getreten von Arlind Haziri, der via Innenpfosten den Weg ins Glück gefunden hatte (90.), fiel letzten Endes zu spät.

