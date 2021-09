4:4! Eben und Unken sorgen neuerlich für Spektakel

Details Montag, 06. September 2021 15:26

Wie schon in der letzten Saison war der Kick zwischen dem UFC Eben und dem TSV Unken auch dieses Mal nichts für schwache Nerven. Die Gäste aus dem unteren Saalachtal, die bis zur 82. Spielminute noch komfortabel mit 4:1 vorangelegen waren, verspielten im Finish ihren Talon und mussten am Ende mit einem 4:4 vorliebnehmen.

Stefan Scherer (li.) erzielte alle vier Eben-Goals. (ARCHIVBILD)

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

X nach irrem Spielverlauf

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr verwandelten die Unkener einen zwischenzeitlichen 1:5-Rückstand in einen 6:5-Sieg. Am vergangenen Samstag drehte der UFC Eben den Spieß um und holte zumindest eine Punkteteilung heraus, nachdem man fast schon aussichtslos mit 1:4 zurückgelegen war. Aber alles der Reihe nach. Den besseren Start erwischten die Hausherren, die sich in der 13. Minute mit dem Führungstreffer von Goleador Stefan Scherer belohnen konnten. Für die Grün-Weißen gab's erst nach der Pause etwas zu ernten - dafür gleich viermal: Simon Fernsebner (56.), Daniel Hoffmann (72.) sowie die beiden Eigentore von den Ebener Pechvögeln Sebastian Schwarz (67.) und Stefan Wimmer (75.) stellten die Weichen voll und ganz auf Auswärtssieg. Kaum vorstellbar, dass bei einem Drei-Tore-Vorsprung nach 81 Minuten den Unkenern doch noch Ungemach drohen würde. Weil im Finish aber die große Revue von Stefan Scherer, der binnen 14 Minuten drei Mal abdrückte, folgte, mussten die "Huber-Buam" ihre Heimreise mit lediglich einem Pünktchen antreten. Irre: Die beiden letzten Scherer-Goals fielen in der vierten sowie sechsten Minute der Nachspielzeit.

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!