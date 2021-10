St. Johann 1b klatscht Hüttschlag weg

Details Samstag, 02. Oktober 2021 11:51

Aufgrund einer Absage der Partie Maishofen gegen Zederhaus (die Lungauer traten wegen Spielermangel nicht an), wurde das Runden-Opening kurzerhand in die Pongauer Bezirkshauptstadt verlegt. Dort zerlegte die TSV St. Johann 1b den USV Almsommer Hüttschlag in Einzelteile, siegte am Ende furios mit 8:1. Ein Akteur stach besonders heraus: Grünschnabel Sitki Felek erzielte die Hälfte der gestrigen TSV-Goals.

Fotocredit: TSV St. Johann (ARCHIVBILD)

Felek mit lupenreinem Hattrick

Die zweite Garnitur des TSV St. Johann scheint auf den Geschmack gekommen zu sein. Nachdem in Runde acht Saalfelden im 1b-Duell mit 4:1 geschlagen worden und zuletzt ein 6:1-Kantersieg in Zederhaus gefolgt war, setzte die blutjunge Truppe von Dompteur Andreas Scherer im gestrigen Heimmatch gegen Hüttschlag noch einen drauf. "Wir waren dem Gegner über 90 Minuten sehr stark überlegen und haben uns geduldig eine Vielzahl an Chancen herausgespielt. Im Endeffekt hätte der Sieg noch höher ausfallen können", konnte Scherer mit der Performance seiner Crew hochzufrieden sein. Ein lupenreiner Hattrick von Felek (4., 19., 40.) sowie der Treffer von Ahornegger (11.) sorgten schon zur Pause für durchsichtige Verhältnisse. Indes brachten die Hüttschlager keinen Fuß auf den Boden. Zwar gelang Pichler in der 18. Spielminute der zwischenzeitliche 2:1-Anschluss - zuvor und danach hatten die Gäste Sendepause. "Sie sind mit unserem Spiel überhaupt nicht zurechtgekommen. Wir haben Ball und Gegner gut laufen lassen", so Scherer weiter.

St. Johann 1b schenkte Hüttschlag ordentlich nach - Scherer: "Alle Tore waren schön herausgespielt"

Der zweite Spielabschnitt setzte sich so fort, wie der erste geendet hatte. Teils herrliche Passstafetten führten zu weiteren vier Volltreffern: Oldie Keil (69.) und Cocalic (73.) - jeweils per Strafstoß - sowie Felek (79.) und Yurttas (86.) sorgten am Ende für ein wahres Schützenfest - 8:1. "Alle Tore waren schön herausgespielt. Auch den Situationen, die schlussendlich zum Elfer geführt hatten, gingen wunderschöne Kombinationen voraus", schwärmte Scherer, dessen Schützlinge wohl nun die nötige Betriebstemperatur aufweisen. "Ja, unsere Formkurve ging in den letzten Wochen stark nach oben. Wir haben viel im taktischen Bereich gearbeitet - das trägt jetzt Früchte." An die Leistungen der jüngsten Vergangenheit wollen die St. Johanner gleich am nächsten Spieltag anknüpfen, wenn es auswärts gegen den aktuellen Spitzenreiter Tenneck geht. Hüttschlag bekommt es hingegen auf heimischem Boden mit Maishofen zu tun.

Die Besten bei St. Johann 1b: Keil (IV), Cocalic (RV), Felek (LM)

