FC Kaprun lässt nichts anbrennen und schraubt sich ins Spitzenfeld der Liga!

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 15:04

In der 11. Runde der 2. Landesliga Süd, empfing der USV Zederhaus den FC Kaprun. Ein wichtiges Spiel für die Heimmannschaft, die weiterhin etwas nachhinkt in der Liga. Man probierte viel, musste sich aber erneut geschlagen geben und den FC Kaprun die volle Punkteausbeute überlassen. Die Gäste aus Kaprun konnten durch diesen Sieg ins Spitzenfeld der Liga vordringen. Somit rutschten die Mannschaften im oberen Tabellendrittel noch weiter zusammen. Eine interessante Tabellenkonstellation, die sicherlich noch für viel Spannung sorgen wird!

Temporeicher Spielstart

Bereits in den Anfangsminuten wurde ersichtlich welche Mannschaft auf Sieg spielte. Der FC Kaprun versteckte sich nicht und konnte sich früh im Spiel einige gute Abschlussmöglichkeiten erspielen. Diese Druckphase wurde in der 7. Minute mit dem ersten Tor im Spiel belohnt. Ein präziser Eckball von Bertalanic fand Tosic, der per Kopf auf 0:1 stellte. Beflügelt vom ersten Treffer wollte man sofort nachlegen. Nach 20. Minuten entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Kaprun. Der Torhüter von Zederhaus parierte aber glänzend und bewahrte sein Team vor einem größeren Rückstand. In der Folge probierte auch die Heimmannschaft aus Zederhaus aktiver ins Spielgeschehen einzusteigen. Der FC Kaprun konnte aber alle Angriffsversuche abwehren. In der 31. Minute wurde der nächste Treffer bejubelt, abermals waren es die Gäste, die durch Kajic auf 0:2 erhöhen konnten. Dabei sollte es aber nicht bleiben, denn in der 40. Minute konnten die Gäste abermals zum Torjubel abdrehen. Nach einer sehenswerten Kombination über Nindl und Bertalanic, wurde Kajic ideal bedient, der Danke sagte und auf 0:3 erhöhte. Ein komfortable Pausenführung, welche Lust auf mehr macht.

Zederhaus steckte nicht auf

Nach dem Pausenpfiff traute sich auch die Heimmannschaft etwas mehr zu. Dies führte zu einigen guten Spielzügen! Bis zur 52. Minute ging es in dieser Gangart weiter, ehe Bertalanic aus 25 Meter abzog und die Drangphase der Heimmannschaft im Keim erstickte. Den Schlusspunkt setzte Tosic, der den Auswärtssieg durch den Treffer zum 0:5 fixierte.

Stefan Moser, Trainer FC Kaprun;“ Alles in allen ein guter Auswärtsauftritt, wo auch der Sieg in dieser Höhe verdient war!“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!