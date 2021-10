Seit acht Partien ungeschlagen! Ebens Erfolgsserie hält auch gegen St. Johann 1b an

Details Samstag, 23. Oktober 2021 20:20

Der UFC Eben blieb zum achten Mal en suite ohne Niederlage. Im rein Pongauer Duell mit der TSV St. Johann 1b stürmten die von Bernhard Müller trainierten Kicker zu einem ungefährdeten und hochverdienten 5:1-Sieg. Stefan Scherer trug einen Triplepack bei, Anil Kirbas netzte doppelt. Christoph Gassner besorgte den abermals blutjungen Gästen in den letzten Sequenzen der Partie zumindest den Ehrentreffer.

Trotz augenscheinlicher Dominanz: Heimfans auf die Folter gespannt

"Weil die St. Johanner so jung waren, haben wir mit einer Dreierkette gespielt", verriet Eben-Sektionsleiter Martin Fritzenwallner. Die Hausherren übernahmen gleich vom Start weg das Kommando, mussten sich allerdings eine Zeit lang gedulden, bis sie endlich die Früchte ihrer Arbeit ernten konnten. In der 41. Minute kam die Kugel vom linken Flügel ins Zentrum, wo Goalgetter Scherer in Habt-Acht-Stellung übernahm und seine Farben mit 1:0 in Front schoss. "Es ist lange 0:0 gestanden, deshalb war das Spiel auch lange offen. Im Endeffekt hatten wir aber alles unter Kontrolle", bilanzierte Fritzenwallner.

Anil Kirbas packte Schmankerl aus

Ähnliches wurde den 100 Augenzeugen auch nach dem Seitenwechsel geboten. Der einzige Unterschied? Die Ebener konnten ihre Überlegenheit in Goals ummünzen. Stefan Scherer brachte die Müller-Elf gleich zu Beginn des zweiten Spielabschnitts mit 2:0 voran, nachdem St. Johann-Goalie Katstaller per Lupfer aus dem Spiel genommen worden war und Ebens Tormaschine mühelos vollstreckt hatte (47.). Nach 64 Minuten hieß es 3:0: Anil Kirbas ließ einen St. Johanner Verteidiger alt aussehen und setzte das Spielgerät staubig ins lange Eck. Für den wohl schönsten Treffer dieses Nachmittags sorgte abermals Anil Kirbas, der nur zwei Minuten nach seinem ersten Streich mit schnieken, technischen Einlagen die Mäuler aller aufriss und anschließend einnetzte (66.). "Ein Tor der Marke Weltklasse", schwärmte auch Fritzenwallner. Im Finish erhöhte Stefan Scherer gar noch auf 5:0 (81.), ehe die Regionalliga-Fohlen in der Überspielzeit noch Ergebniskosmetik betrieben: Gassner mit dem 5:1 (91.). "Wir hatten das Spiel über die 90 Minuten stets im Griff und haben nur wenige Torchancen der St. Johanner zugelassen", grinste Fritzenwallner.

Die Besten bei Eben: S. Scherer, An. Kirbas, F. Winkler

