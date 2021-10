SVK ringt nach wildem Spielverlauf Kaprun nieder

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 17:32

Viel Action und insgesamt neun Tore bekamen die gut 100 Zuseher gestern Samstag auf der Sportanlage in Tenneck zu sehen. Das bessere Ende war dabei für den heimischen SVK vorgesehen, der sich gegen den FC Kaprun das Punktemaximum sicherte. Und das, obwohl es zwischenzeitlich so gar nicht danach ausgesehen hatte...

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Spieß wurde mehrmals umgedreht

Elf Minuten waren gespielt, als Tosic zum Wohlwollen der Gäste aus Kaprun auf 0:1 stellte. Die Heimelf ließ sich in der weiteren Folge aber nicht von ihrem Matchplan abbringen und sorgte nahezu in Lichtgeschwindigkeit für den Turnaround: Zwischen Gürses' erstem und zweitem Treffer (29., 30.) lagen nur wenige Augenblicke - 2:1. Was Gürses kann, können wir auch - dürften sich die Kapruner gedacht haben. Zwar nicht ganz so schnell, aber auch im Eiltempo gelang es den Pinzgauern, den Spieß ein weiteres Mal umzudrehen: In Minute 36 zauberte Kajic den Ausgleich herbei, drei Minuten danach drückte Doppelpacker Tosic zur abermaligen Gäste-Führung ab - 2:3 (39.).

Kaprun flutschte Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand

Weil Nindl, der just zur Halbzeitpause eingewechselt worden war, zu Beginn des zweiten Spielabschnitts den Vorsprung der Kapruner ausbaute, nahm der Auswärtsdreier konkretere Formen an. Spannung kam auf, nachdem Routinier Sahin pünktlich zur Stundenmarke auf 3:4 verkürzt hatte (60.). Die Tennecker, die in keiner Phase der Begegnung den Glauben an sich selbst verloren hatten, versetzten die heimischen Anhänger in der Schlussphase so richtig in Ekstase. Zunächst stellte Steindl auf 4:4 (81.), ehe sich Sahin für den vielumjubelten 5:4-Siegestreffer verantwortlich zeigte (85.).

