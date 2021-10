USC Neukirchen kürt sich im Lungau zum Herbstmeister

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 18:20

Letzter gegen Erster, David gegen Goliath, USV Zederhaus gegen USC Neukirchen! In einem Duell, in dem die Vorzeichen gar nicht unterschiedlicher hätten sein können, ließ sich der Ligaprimus aus dem Oberpinzgau auf keine Überraschung ein und durfte am Ende einen ungefährdeten 5:0-Auswärtserfolg zelebrieren - gleichbedeutend mit dem Gewinn des Herbstmeistertitels. Den Sonnenplatz wollen die Mannen rund um Übungsleiter Michael Laner nicht mehr hergeben. Am letzten Spieltag des Jahres soll noch die Winterkrone her...

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Zederhaus konnte Neukirchen nicht tratzen

Alles andere als ein voller Erfolg der Neukirchener auf Zederhauser Geviert wäre einer Sensation gleichgekommen. Während der Spitzenreiter in bis dato zwölf Runden 27 Zähler sammelte, brachten es die Lungauer auf mikrige vier. Etatgemäß übernahmen die Gäste vom Start weg das Kommando. Gegen defensiv eingestellte Hausherren wurde die Torsperre erst nach rund einer halben Stunde durchbrochen. Dann aber gleich doppelt: In der 31. Spielminute stiefelte Breuer zum 0:1 ein, circa 100 Sekunden später legte Teamkollege Iacona nach - 0:2 (33.). Spätestens nach Rainers Debüttor in der Neukirchener Kampfmannschaft (47.) waren auch die letzten Skeptiker verstummt. Mit der luxuriösen Drei-Tore-Führung im Rücken ließ der haushohe Favorit nichts mehr anbrennen. Ganz im Gegenteil: Saric (76.) und Breitner im Nachschlag sorgten für noch klarere Verhältnisse - 0:5.

Erstes Etappenziel erreicht

Der USC Neukirchen führt mit 30 eingeheimsten Points die 2. Landesliga Süd an. Weil im direkten Duell gegen die punktegleichen Tennecker auswärts ein 1:1-Remis geholt wurde, krönten die Oberpinzgauer einen sensationellen ersten Saisonabschnitt mit dem Herbstmeistertitel. Nun möchte sich die Laner-Crew noch die Winterkrone aufsetzen. Eine Aufgabe, die definitiv lösbar ist. In der letzten Runde des Jahres und zugleich ersten der Rückrunde werden die Neukirchener beim Gastspiel in Hüttschlag abermals in die Favoritenrolle schlüpfen. Indes wartet für den SVK das Pongau-Derby gegen St. Veit. Auch noch theoretische Chancen auf Platz eins: Maria Alm (3., 28 Pkt), das zum Kehraus zuhause gegen Kaprun antreten muss.

