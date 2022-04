Maria Alm beendet Saalfelden-Fluch

Details Samstag, 23. April 2022 10:17

In der 19. Runde der 2. Landesliga Süd ist der UFC Maria Alm auswärts gegen die FC Pinzgau Saalfelden 1b souverän mit 2:0 siegreich geblieben. Damit konnten die Lederer-Schützlinge zum ersten Mal überhaupt was Zählbares aus Saalfelden mitnehmen. In den vier Duellen zuvor waren jeweils die Regionalliga-Fohlen als Sieger vom Feld gegangen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Novum: Maria Alm bog Saalfelden 1b auch auswärts

Seit 2013 gastierten die "Oima" vier Mal bei der Saalfeldner 1b und konnten nicht einen einzigen Punkt mitnehmen. Beim letzten Gastspiel in der SaalfeldenArena im September 2020 war man sogar mit 1:7 unter die Räder gekommen. Weil aber Maria Alm gestern Abend einen bockstarken ersten Abschnitt erwischte und nach dem Seitenwechsel nichts mehr anbrennen ließ, konnte dieser ganz spezielle Derby-Auswärtsfluch für beendet erklärt werden.

Grundstein zum Sieg in Durchgang eins gelegt

"In der ersten Halbzeit haben wir sehr, sehr gut gespielt. Wir waren dominant und hatten viele Chancen", grinste Alm-Coach Christian Lederer. Die Gäste gingen vor knapp 100 Augenzeugen in Minute 25 in Führung, als Mittelfeldmotor Gadenstätter Heim-Handschuh Wallner via Lupfer keine Abwehrchance ließ. Quasi mit dem Pausenpfiff brachte ein Slowiok-Stangler die heimische Defensive aus der Balance, Hutter hatte gedanklich die kürzeste Zündschnur und streichelte die Murmel zum 0:2 über die Linie (45.+1).

Lederer-Mannen bleiben Tenneck auf den Fersen

Nach dem Pausentee fiel die Leistungskurve der Gastelf zwar ein wenig ab, Zweifel über den ersten Derbyerfolg gegen Saalfelden 1b in der Fremde ließ man jedoch nicht aufkommen. "Wir waren dann nicht mehr so dominant, nicht mehr so passsicher. Haben aber auch nix zugelassen", beobachtete Lederer eine eher "mühsame" zweite Halbzeit. Mit diesem 2:0-Sieg bleiben die "Oima" in der Tabelle weiter an Spitzenreiter Tenneck, der in Zederhaus (3:0) gestern ebenfalls die Oberhand behielt, dran.

Die Besten bei Maria Alm: Gadenstätter (ZM), Wimmer (LV)