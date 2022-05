Eben zwingt FC Pinzgau 1b in die Knie

Details Sonntag, 01. Mai 2022 22:26

Nach bis dato fünf sieglosen Frühjahrspartien hat der UFC Eben den ersten vollen Erfolg im neuen Jahr feiern können. Die Ennspongauer setzten sich vor heimischem Publikum gegen die FC Pinzgau Saalfelden 1b mit 3:2 durch. Einstandstor: Matteo Kröll erzielte seinen allerersten Pflichtspieltreffer für die blutjungen Saalfeldener.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Drei Tore, drei verletzungsbedingte Auswechslungen

Bis zu den Highlights des ersten Durchgangs musste am Sportplatz in Eben knapp eine halbe Stunde vergehen. Nachdem Markanovic die zweite Mannschaft des FC Pinzgau vorangebracht hatte (26.), glückte David Dölderer nur vier Minuten später der Ausgleich (30.). Als Hauss in Minute 37 erfolgreich finalisierte, war der Turnaround besiegelt - 2:1. Autsch: Aufgrund von Verletzungen mussten beide Lager früher als gedacht wechseln. Bei Eben kam Besim Azizi für Wimmer aufs Grün, auf Seiten der Gäste ersetzte Kröll Ali und Noori Mesic.

Eben beendete Durststrecke

Die Hausherren stellten die Weichen kurz vor dem Einbruch der Schlussviertelstunde endgültig auf ersten Sieg im Jahr 2022. Stefan Scherer, der aktuell beste Torjäger der 2. Landesliga Süd, stellte mit seinem mittlerweile 29. Saisontreffer auf 3:1 (73.). Zwar kamen die Pinzgauer durch das Einstandsgoal von Kröll nur wenige Augenblicke danach noch einmal auf 3:2 heran (75.), mehr war den Regionalliga-Fohlen an diesem Tag jedoch nicht mehr vergönnt.