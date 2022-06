Maria Alm nach Heimsieg gegen St. Johann 1b am Fußball-Olymp

Details Samstag, 04. Juni 2022 12:00

In der 2. Landesliga Süd können alle Rechenspielchen ad acta gelegt werden! Weil der UFC Maria Alm zuhause gegen den Tabellenvorletzten TSV St. Johann 1b mit 3:0 die Oberhand behielt, ist ihm der Gewinn der Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Kaprun und Tenneck müssen sich zum Saisonkehraus noch den Vizemeistertitel ausmachen.

Fotocredit: UFC Maria Alm

Lederer-Jungs holten die noch fehlenden Points

Als Favorit rein, als Sieger raus - so und nicht anders brachten die "Oima" am Freitagabend den Ligatitel ins Trockene. Nachdem Philipp Herzog den designierten Champion in der ersten Spielhälfte auf die Anzeigetafel und gleichzeitig seine Farben in Führung gebracht hatte (26.), sorgten Captain Slowiok höchstselbst (70.) und Johannes Eder in der Überspielzeit (91.) für die Treffer zwei und drei.

Hochspannung im Kampf um den "Vize"

Mit 61 gesammelten Punkten steht Maria Alm nun als Liga-Champ fest. Währenddessen ist noch offen, wer sich summa summarum als Vizemeister schimpfen darf. Sowohl Kaprun (5:0 in Hüttschlag), als auch Tenneck (3:0 gegen Maishofen) blieben in der 25. Runde siegreich. Brandheiß: Am letzten Spieltag stehen sich die beiden Teams im direkten Duell gegenüber. Aktuell hat der FCK mit einem Zwei-Punkte-Polster einen klaren tabellarischen Vorteil.