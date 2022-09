Eben durchkreuzt Zederhauser Siegeszug

Details Freitag, 02. September 2022 23:26

Der UFC Eben hat den Erfolgslauf des USV Zederhaus kurzerhand für beendet erklärt. Die Ebener setzten sich vor heimischem Publikum in eindrucksvoller Manier mit 6:0 durch und sorgten damit für die erste Saisonniederlage der Lungauer.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Eben-Pressing stellte Gastelf vor Probleme

"Ich denke, das Ergebnis sagt alles", war Eben-Sektionsleiter Martin Fritzenwallner rundum zufrieden. Die Gastgeber starteten vor 130 Besuchern wie aus der Pistole geschossen, gingen durch Anil Kirbas schon in der zweiten Spielminute in Front. Weil Stefan Wimmer (22.), abermals Anil Kirbas (25.) und Knipser Stefan Scherer (27.) binnen weniger Minuten auf 4:0 stellten, war der Drops bereits zur Halbstundenmarke so gut wie gelutscht. "Wir haben ein gutes Pressing gespielt", nannte Fritzenwallner das Ebener Erfolgsrezept.

Zederhauser Nimbus endgültig dahin

Die Butter ließen sich die Platzherren auch im Verlauf der zweiten Spielhäfte nicht mehr vom Brot nehmen. Zur Freude der heimischen Anhänger wurde der Vorsprung sogar weiter ausgebaut: Erst schenkte Florian Wimmer der "Mannschaft der Stunde" ein fünftes Goal ein (64.), ehe Stefan Scherer per Elfmeter das Schlusswort sprach - 6:0 (69.). "Zederhaus hat sich zwar nie aufgegeben, alles in Allem waren wir aber auf allen Linien überzeugend", so Fritzenwallner abschließend. Während es für die Zanner-Elf nach vier vollen Erfolgen hintereinander die erste Pleite setzte, katapultierten sich die Ennspongauer vorübergehend auf Platz eins.