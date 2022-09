5:2! Maishofen schießt Unken aus der "Delling Gruam"

Details Samstag, 03. September 2022 12:53

Mit Saisonsieg Nummer vier hat sich der SK Maishofen wohl in die Top-3 des Zwischenklassements der 2. Landesliga Süd geknallt. Die Zabernig-Truppe behielt am Freitagabend in der heimischen "Delling Gruam" gegen den TSV Unken eindeutig und nicht weniger verdient mit 5:2 die Oberhand. Klasse: Der erst 15-jährige Daniel Zeiller steuerte zwei Buden bei.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Früher Schreck stachelte Maishofen an

Das Spiel startete aus heimischer Sicht mit einem kleinen Schockmoment. In der 15. Spielminute servierte Maishofen-Goalie Schneider Unkens Wimmer die Murmel nahezu am Silbertablett, doch der Abwehrverbund der Zabernig-Crew konnte in höchster Not einen Einschlag verhindern. Wenig später klingelte es dann auf der anderen Seite: Mario Wallner sagte nach einem folgenschweren Defensivschnitzer der Gäste danke und stelle auf 1:0 (20.). Kurz vor der Pause legten die Maishofener gleich doppelt nach. Erst feuerte Bachmann das Spielgerät flach in den langen Winkel (37.), ehe Michael Wallner nach Vorarbeit von Lorenz Zeiller die 3:0-Pausenführung besorgte (45.).

15-jähriger SKM-Grünschnabel mit Premieren-Doppelpack

Ein Doppeltausch zur Pause (Hasenauer und Pfaffenbichler ersetzten Herzmayer und Wimmer) sowie das erzielte 3:1 durch Joker Pfaffenbichler (57.) schien die Unkener in die richtige Spur zu bringen. Doch die Freude über den Anschlusstreffer wahrte auf Gästeseite nicht lange. In Minute 68 netzte der erst 15 Lenzen junge Daniel Zeiller zur vorzeitigen Entscheidung ein, nur um später gar den Doppelpack zu schnüren (79.). Das Schlusswort in dieser torreichen Begegnung sprach TSV-Akteur Schmuck kurz vor Feierabend - 5:2 (90.).

Mit Schützenhilfe in die Top-3?

Akutell rangiert das Zabernig-Kollektiv - punktegleich mit dem Zweiten Kaprun und dem Dritten Zederhaus (alle 12) - auf Position vier. Gewinnen die Kapruner ihr Heimspiel gegen Hüttschlag (heute, 14:00 Uhr), dann würden die Maishofener aufgrund der besseren Tordifferenz an den Lungauern vorbeiziehen. Unken ist derweil noch Achter.