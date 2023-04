4:2 nach 0:2! Neukirchen glückt Turnaround im Oberpinzgau-Derby

Details Sonntag, 09. April 2023 02:02

Trotz 0:2-Rückstand zur Halbzeitpause hat der USC Neukirchen das Oberpinzgau-Derby in und gegen den USV Stuhlfelden letztendlich doch noch mit 4:2 zu seinen Gunsten entscheiden können. Ungelegen: Inmitten der Neukirchener Aufholjagd schwächten sich die Platzherren selbst - Martin Altenberger flog mit der Ampelkarte vom Feld.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Momentum auf Stuhlfeldener Seite

Vor 350 Augenzeugen machte es den Anschein, als würde der USV Stuhlfelden in den ersten 45 Minuten den Grundstein zum Derbysieg legen. Weil Ivanov beim Abschlagversuch von Gäste-Goalie Schösser sein Huf hinhielt (39.) und Huber einen Bilderbuchkonter mit dem 2:0 krönte (42.), standen die Zeichen für den zwölften Stuhlfeldener Saisondreier denkbar gut. So richtig leistungsgerecht fand's Neukirchen-Trainer Michael Laner allerdings nicht: "Der Spielstand zur Pause war meiner Meinung nach nicht ganz verdient. Die griffigere und spielerisch stärkere Mannschaft waren wir."

Neukirchen holte zum Gegenschlag aus

Da die Leistung der Gäste - trotz Zwei-Buden-Rückstand - bis dato schwer in Ordnung gewesen war, gab's im Grunde keinen Handlungsbedarf. "Ich hab' der Mannschaft in der Kabine gesagt, dass sie gleich weiterspielen muss, in der ein oder anderen Situation eventuell ein bisschen schlauer agieren soll", verriet Laner Teile seiner Pausenansprache. Die Wünsche des Coaches wurden erhört. Dank Buchner (58.), Bliznakov (60.) und Unterwurzacher (63.) drehten die Gäste den Spieß im Eiltempo um. Begünstigt durch den Ausschluss von Heim-Akteur Altenberger (Gelb/Rot, 62.) entstanden für die Laner-Männer in der weiteren Folge noch mehr Räume. In der 73. Minute setzte Zweierpacker Buchner endgültig den Deckel drauf. "Der Anschlusstreffer war der Knackpunkt - der hat uns viel Kraft gegeben. Danach war Stuhlfelden nicht mehr im Spiel und unser Sieg am Ende hochverdient."

