St. Martin/T. weist Neo-Meister Kaprun in die Schranken

Details Montag, 22. Mai 2023 09:59

Spiel eins nach dem Gewinn des Meisterstücks ist für den FC Kaprun in die Hose gegangen. Die Grün-Weißen mussten sich auswärts beim FC St. Martin/T. knapp mit 3:4 geschlagen geben. Christoph Quehenberger geigte mit einem Hattrick auf.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Kaprun musste sich zum dritten Mal in dieser Saison geschlagen geben

Mit einem strafverifizierten 3:0 am grünen Tisch hatte sich der FC Kaprun zuletzt verdientermaßen die Krone in der 2. Landesliga Süd aufgesetzt. Als frischgebackener Meister gingen die Schützlinge von Meistertrainer Stefan Moser im Gastspiel beim FC St. Martin/T. aber leer aus. Gallige Lammertaler, die durch Christoph Quehenberger in Führung gegangen waren (18.), gerieten kurzzeitig ins Hintertreffen, nachdem Niklas Foidl (26.) und Danijel Tosic (28.) einen Doppelschlag ausgepackt hatten. Abermals Quehenberger (32.) und Azem Bejta (40.) brachten die Platzherren aber noch vor der Pause voran.

Die Alan-Crew blieb auch nach der Pause am Drücker und das gefälligere Team. Als Quehenberger in der 63. Minute seinen Hattrick perfekt machte, schien die dritte Liga-Saisonpleite für die Kapruner besiegelt. Zwar kam der FCK durch Kapo Reindl (74.) noch einmal heran, für mehr sollte es dem Maestro allerdings nicht mehr reichen.

