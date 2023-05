FC Pinzgau 1b bleibt im Überlebenskampf gegen Saalbach standhaft

Details Sonntag, 28. Mai 2023 11:57

Im Nachtragsmatch der 18. Runde hat die FC Pinzgau Saalfelden 1b auswärts beim USC Saalbach-Hinterglemm drei wichtige Punkte "eingesacklt". Die Regionalliga-Fohlen behielten dank eines späten Doppelpacks von Alan Ali mit 2:0 die Oberhand und haben dadurch immer noch rechnerische Chancen, die Klasse zu halten.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Ali traf blutjungen Saalbachern mitten ins Herz

"Die jüngste USC-Mannschaft seit Jahrzehnten", sagte Saalbach-Spielertrainer Maximilian Winkler, der just für's Kellerduell gegen die 1b-Mannschaft des FC Pinzgau eine Verjüngungskur anordnete. Mit Ausnahme der beiden Routiniers, Kapitän Kreysch und Keeper Sörensen, standen lauter Kicker am Platz, deren Geburtsjahr in den 2000ern liegt. "Die Buben haben ihre Sache wirklich toll gemacht, über weite Strecken nichts, aber auch gar nichts zugelassen", schwärmte Winkler. In einem Spiel ohne nennenswerten Torchancen reichten den Saalfeldenern schließlich zwei Offensivmomente zum Sieg. Erst nützte Ali einen folgenschweren Stellungsfehler der Heimischen aus (77.), ehe er zehn Minuten danach eine Flanke von rechts mit der Rübe zum 0:2 in die Maschen drückte (87.).

Pinzgau 1b wahrt Mini-Chance

Mit den drei eingeheimsten Points konnte die Saalfeldener 1b den vorzeitigen Abstieg in die 1. Klasse Süd erfolgreich abwenden. Auf den letzten Nicht-Abstiegsplatz fehlen den Nemeth-Schützlingen aber immer noch vier Punkte. Gerade deshalb muss in der kommenden Runde, in der man auswärts bei Meister Kaprun antreten wird, wohl oder übel der nächste Dreier her.

