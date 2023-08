Maishofen kehrt in Überzahl auf Siegerstraße zurück

Details Montag, 28. August 2023 09:39

Der USK Maishofen hat den ersehnten ersten Saisonerfolg in der Tasche! Die bis dato noch punktelos gebliebene Lederer-Belegschaft rang gestern Sonntag den SV Konkordiahütte-Tenneck zuhause mit 3:1 nieder. Hart: Die Gäste aus dem Pongau mussten dabei mehr als eine Halbzeit lang mit einem Mann weniger auf dem Grün auskommen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Wende in Durchgang zwei

Das Kellerduell der 2. Landesliga Süd startete für die Tennecker eher ungünstig. In der 22. Minute stoppte Taner Türkmen Heim-Offensivmann Felix Edelsbacher regelwidrig und sah wegen Verhinderung einer klaren Torchance den roten Karton. Aus der numerischen Überlegenheit konnten die Maishofener vor der Pause aber kein Kapital mehr schlagen. Ganz im Gegenteil: Soner Türkmen stellte in Minute 46 auf 0:1.

Der Gegentreffer stachelte den SKM so richtig an. Nachdem ein Schreiner-Geschoss im rechten oberen Eck detoniert war (51.) und der baumlange Dustin Hutter die Partie nach einem Corner per Kopf gänzlich gedreht hatte (64.), machte Sommer-Neuzugang Florian Eder nach Edelsbacher-Hereingabe den Sack endgültig zu (73.).

Maishofen ist Rote Laterne los

Durch den wichtigen 3:1-Heimsieg sprangen die Maishofener vom letzten Tabellenplatz auf Position 12, der SVK rutschte indes auf Rang 13 ab. Neuer Letzter ist St. Veit. Am kommenden Wochenende gastiert Maishofen in Neukirchen, Tenneck empfängt zuhause Piesendorf.

