Pichler-Show bei Piesendorfer Derbysieg über Leogang

Der USK Piesendorf hat den SC Leogang am Samstagnachmittag klar mit 4:0 deklassiert. Im Duell der beiden Absteiger glänzte Patrick Pichler mit einem Hattrick, Schlussmann Sascha Abele kitzelte einen Elfer raus.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Gerechte Aufgabenverteilung: Pichler traf (doppelt), Abele hielt

Zuletzt hatten die Piesendorfer Kicker gegen Maishofen (4:2), St. Michael (3:1) und Tenneck (4:0) drei Siege am Stück gefeiert. In der 6. Runde der 2. Landesliga Süd sollte im umkämpften Pinzgauer Derby gegen Leogang der vierte Streich folgen. Den Grundstein dafür legte Patrick Pichler im Verlauf der ersten 45 Minuten mit einem Zweierpack. Erst traf der Piesendorf-Angreifer nach Popovic-Lochpass aus spitzem Winkel (18.), später streichelte er die Kirsche nach einem Wechselberger-Stangenschuss über die Linie (45.+2). Zuverlässiger Rückhalt: Heim-Goalie Abele parierte beim Stand von 1:0 einen Quehenberger-Elfmeter.

Mit "Zweikampfstärke und Leidenschaft" zum vierten Sieg en suite

Wenige Momente nach dem Wiederanpfiff ließ sich Pichler zu Treffer Nummer drei hinreißen, verwertete eine Flanke sehenswert per Volley zum 3:0 (49.). "Danach haben wir's souverän runtergespielt", hatte Piesendorf-Coach Manuel Entleitner mit der luxuriösen Führung im Rücken leicht lachen. Und weil Wechselberger in Minute 71 auch noch durfte, wurd's für die zuletzt so auswärtsstarken Leoganger noch düsterer. "Im Endeffekt war Leogang mit dem 4:0 noch gut bedient. Wir haben zwar dieses Mal nicht viel Fußball gespielt, das aber mit unserer Zweikampfstärke und Leidenschaft kompensieren können", gab sich Entleitner nach dem verdienten Derbyerfolg überglücklich.

