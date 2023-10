Zu zehnt: Maishofen gewinnt "Sechs-Punkte-Spiel" gegen Unken

Details Samstag, 21. Oktober 2023 10:24

Der USK Maishofen hat im Heimspiel gegen den TSV Unken drei enorm wichtige Punkte eingefahren und sich damit im Kampf um den Ligaverbleib ein wenig Luft verschafft. Beim 4:1-Sieg traf Sebastian Eibel in dreifacher Ausführung, erzielte seine Saisontreffer acht, neun und zehn.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Maishofen überrumpelte Unken mit Doppelschlag

Das Freitagabendspiel zwischen den heimischen Maishofenern und Unken war ganz im Zeichen des Abstiegskampfes gestanden. "Im Vergleich zu den letzten Wochen hat das Zweikampfverhalten unserer Mannschaft Gott sei Dank wieder gepasst. Kämpferisch war's echt top", schilderte Maishofen-Sektionsleiter Andreas Mitterwurzer, dessen Kicker sich im Eiltempo mit zwei Toren in Führung kanonierten. Erst schlug ein 25-Meter-Hammer von Mario Wallner im Gäste-Kasten ein (11.), wenig später schickte Sebastian Eibel Unken-Keeper Huber bei einem Freistoß in die falsche Ecke - 2:0 (14.). "Eigentlich sind wir ja mit einem guten Gefühl in dieses Spiel gegangen. Zwei Gegentore in drei Minuten stärkt das Selbstvertrauen aber nicht wirklich. Schon gar nicht, wenn du die letzten neun Spiele allesamt verloren hast", sagte Unken-"Sekti" Florian Wimmer.

Top-Torjäger Eibel unaufhaltsam

Zu Beginn der zweiten Halbzeit schöpften die Unkener noch einmal Hoffnung, als Florian Wimmer höchstpersönlich auf 2:1 verkürzte (53.). Diese wahrte allerdings nicht lange. In Minute 61 traf Eibel nach Lukic-Vorlage, nur um im Finish seinen Hattrick zu schüren (82.). Zweiteres sogar in Unterzahl, weil Edelsbacher zwischenzeitlich die Ampelkarte gesehen hatte (67.). "Dass wir in den letzten 20 Minuten mit einem Mann mehr gespielt haben, hat man leider nicht gemerkt. Wir haben nicht mehr ins Spiel gefunden", seufzte Wimmer, für den die Niederlage zwar in Ordnung geht, jedoch den Deut zu hoch ausgefallen ist. Indes war sich Maishofen über die Wichtigkeit der drei eingefahrenen Punkte bewusst. "Das war ein 'Sechs-Punkte-Spiel'. Jetzt wollen wir nächste Woche gegen St. Veit nachlegen", betonte Mitterwurzer.

