Acht Volltreffer: Eben und Piesendorf sorgen für Hüttengaudi

Details Montag, 16. Oktober 2023 11:06

Der UFC Eben und der USK Piesendorf haben sich am Sonntagnachmittag mit einem 4:4-Remis getrennt. Damit endete die Siegesserie der Piesendorfer, die zuletzt acht Siege am Stück eingefahren hatten.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Acht-Tore-Spektakel ohne Sieger

Für die 150 Besucher im Birkenstadion in Eben hat sich jeder einzelne Cent der Eintrittskarte gelohnt. Nachdem die erste Halbzeit verhältnismäßig ruhig vonstatten gegangen, Piesendorf durch einen Krivanek-Treffer (40.) in Führung gelegen war, ging's nach dem Seitenwechsel erst so richtig ab. Zunächst sollte sich ein Auswärtssieg abzeichnen - Pichler (49.) und Rodlberger (57.) stellten auf 0:3. Danach holten die Ebener zur großen Aufholjagd ab. Mit drei Toren binnen 14 Minuten sorgten Doppelpacker Anil Kirbas (64., 78.) sowie Hafner (66.) für eine zahlenmäßige Pattstellung. Nicht weniger packend verliefen die Schlussminuten. Erst netzte Joker Lugner nur wenige Momente nach seiner Einwechslung zur neuerlichen Gäste-Führung ein (86.), ehe Stefan Scherer im Nachschlag seinen Farben doch noch diesen einen Zähler sicherte - 4:4 (93.).

Nach acht vollen Erfolgen en suite gab das Entleitner-Kollektiv erstmals seit langem Punkte ab, Eben spielte zum zweiten Mal hintereinander 4:4. Eine Runde zuvor hatte es gegen die St. Johanner 1b dasselbe Resultat gegeben.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.