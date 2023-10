Tenneck setzt Unken-Krise auf neues Level

Details Freitag, 27. Oktober 2023 12:14

Die sportliche Krise des TSV Unken hat am Nationalfeiertag seinen Höhepunkt erlebt. Weil die Unkener zuhause vom SV Konkordiahütte-Tenneck knapp mit 2:3 in die Schranken gewiesen wurden, sind die Kicker aus dem unteren Saalachtal nun Tabellenletzter.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

SVK schlug nach Platzverweis doppelt zu

Nach dem letztwöchigen Auswärts-1:4 in Maishofen hatte sich im Lager der Unkener schon eine gewisse Resignation breitgemacht. Dieser Gefühlszustand wurde im Kellerduell gegen Tenneck verstärkt. Trotz einer 2:1-Pausenführung (Hasenauer, Auer sowie Nagl trafen) mussten sich die Katzmayr-Buben unterm Strich mit 2:3 geschlagen geben. Nicht schlau: Hasenauer war wegen zweimaliger Unsportlichkeit binnen vier Minuten mit der Ampelkarte unter die Dusche geschickt worden, Momente danach drehten die beiden Gäste-Joker Gürses (79.) und Yilmaz (80.) den Spieß per Doppelschlag um. Während der vermeintliche Fixabsteiger aus dem Pongau nun wieder hoffen darf, wird die Lage in Unken immer prekärer. "Schön langsam können wir für die 1. Klasse planen", seufzte Sektionsleiter Florian Wimmer.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.