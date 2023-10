Bei Sportplatz-Abschied: St. Michael verjuxt gegen St. Johann 1b Zwei-Tore-Führung

Details Freitag, 27. Oktober 2023 12:52

Der USK St. Michael und die TSV McDonalds St. Johann 1b haben sich am Nationalfeiertag mit einem 2:2-Unentschieden getrennt. Ein Punktgewinn, der wohl keines der beiden Teams so wirklich schmeckte. Nachdem die Lungauer eine scheinbar luxuriöse 2:0-Führung aus der Hand gegeben hatten, sausten die blutjungen Pongauer in der Schlussminute nur knapp am Siegestreffer vorbei.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

St. Johanner hatten Turnaround zum Greifen nahe

Zunächst machte es den Anschein, als würden die heimischen Lungauer beim letzten Auftritt auf der alten Sportanlage (im Frühjahr werden die Heimspiele ja in der neuerbauten Lungau-Arena ausgetragen) ihren achten Saisondreier einfahren. Ein souveräner Felix Pfeifenberger vom Elferpunkt (15.) und König nach Schiefer-Assist sorgten für einen beruhigenden Zwei-Tore-Polster. Dass die Partie doch noch spannend werden könnte, hätten wohl nur die Wenigsten gedacht. Weil die St. Johanner ihr Heil in Standardsituationen suchten und fanden, Günday erst verkürzte (74.) und Karabulut schließlich ausglich (88.), ging's in den Schlussminuten noch einmal so richtig rund. Eckbälle blieben auch im Nachschlag das Stilmittel der Pongauer - St. Michael-Keeper Glabatsch parierte zweimal stark. Ein finaler Lattenkopfball - ebenfalls nach einem Corner - ließ das Herz der Lungauer kurzzeitig in die Hose rutschen, am Ende blieb's allerdings bei der Punkteteilung.

