Filmreif: St. Veits Hofer avanciert bei Abschied zum Derbyheld

Details Montag, 25. März 2024 11:41

Der FC St. Veit hat sich mit einem knappen 3:2-Heimerfolg über die TSV St. Johann 1b Luft im Abstiegskampf verschafft. Fast schon kitschig, dass ausgerechnet Mathias Hofer bei seinem Abschiedsspiel in der Nachspielzeit den Siegestreffer erzielte.

Fotocredit: FC St. Veit

Hofer der gefeierte Held

Vor 250 fußballbegeisterten Besuchern stellte St. Veit die Weichen zunächst voll und ganz auf Heimsieg. Stefan Graz in Minute 32 und Maximilian Hettegger in Minute 57 brachten das Oberhauser-Kollektiv recht komfortabel mit 2:0 voran. In der weiteren Folge ließen sich die Platzherren aber die Butter vom Brot nehmen. Nachdem Mehmet Öztürk für die St. Johanner 1b der Anschlusstreffer gelungen war (81.), drückte Jordi Stas kurz vor Schluss zum vermeintlichen Unentschieden ab (88.). Vermeintlich deshalb, weil sich im Nachschlag Sachen ereigneten, die man sich eigentlich gar nicht hätte ausmalen können. Ausgerechnet Mathias Hofer, der bei seinem Abschiedsspiel wegen seiner 13 als Rückennummer 13 Minuten vor Schluss eingewechselt worden war, traf im Nachschlag zum vielumjubelten 3:2-Derbysieg (92.).

Ein Sieg, der "St. Fight" in Sachen Abstiegskampf mehr Sicherheit verleiht. Als neuer Tabellenzehnter liegt man nun neun Punkte oberhalb des ominösen Striches. Apropos Abstiegskampf: Da ist die St. Johanner 1b (11.) mit ihren 13 Punkten voll drinnen.

2. Landesliga Süd: FC St. Veit – TSV St. Johann 1b, 3:2 (1:0)

92 Mathias Hofer 3:2

88 Jordi Stas 2:2

81 Mehmet Akif Oeztuerk 2:1

57 Maximilian Hettegger 2:0

32 Stefan Gratz 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.