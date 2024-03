Unken: Sieg als beste Medizin für flachliegenden Trainer

Details Montag, 25. März 2024 09:20

Der TSV Unken hat gleich zum Restart mit einem vollen Erfolg aufhorchen lassen. In Abstinenz vom erkrankten Übungsleiter Jürgen Katzmayr setzte sich das Tabellenschlusslicht gegen den UFC Eben sensationell mit 5:2 durch.

Eben kam nach 0:2 kurzzeitig zurück

Schon im Hinspiel Mitte August hatte es beim 5:4-Sieg der Ebener gegen die Kontrahenten aus Unken Tore en masse gegeben. Dieses Mal wurde mit Goals ebenfalls nicht gespart. Den Anfang vor knapp 100 Besuchern machten die Heimischen. In Minute zehn traf Sebastian Winkler zur Führung, die Wolfgang Auer etwas später ausbaute (23.). In der weiteren Folge ließen sich die Ebener aber nicht abschütteln. Im Gegenteil: Stefan Scherer noch vor der Pause (44.) und Winter-Neuzugang Florian Ahornegger wenige Minuten nach dem Seitenwechsel stellten die Ausgangssituation wieder her.

Dreier in fünf Minuten eingetütet

Nach der Gäste-Aufholjagd machte die von Co-Trainer Stefan Endstrasser gecoachte Elf (Coach Katzmayr lag krank im Bett) in den Schlussminuten kurzen Prozess. Florian Wimmer (86.), Andreas Hasenauer (90.) und Jens Gerstner (91.) ballerten den Tabellenletzten zum so wichtigen 5:2-Heimerfolg. In der Tabelle schloss Unken somit auf den Vorletzten Tenneck auf, Eben bleibt Achter.

2. Landesliga Süd: TSV Unken – UFC Eben, 5:2 (2:1)

91 Jens Gerstner 5:2

90 Andreas Hasenauer 4:2

86 Florian Wimmer 3:2

51 Florian Ahornegger 2:2

44 Stefan Scherer 2:1

23 Wolfgang Auer 2:0

10 Sebastian Winkler 1:0

