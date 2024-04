SC Mittersill sichert sich klaren Sieg gegen USK St. Michael

Details Samstag, 27. April 2024 16:51

Am Samstagnachmittag trafen in der 2. Landesliga Süd der Fünftplatzierte USK St. Michael und der Tabellenführer SC Mittersill in der Lungau Arena aufeinander. Nach einem packenden Hinspiel, das mit einem 3:3 endete, waren die Erwartungen an diese Begegnung hoch. Trotz eisiger Aprilwinde, die durch das Stadion wehten, waren beide Teams bereit, um jeden Punkt zu kämpfen. Doch am Ende des Tages war es SC Mittersill, der mit einem klaren 3:0-Auswärtssieg triumphieren konnte.

Früher Elfmeter setzt den Ton

Die Partie begann schwungvoll und schon in der sechsten Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem Foulspiel im Strafraum auf den Punkt. Simon Viertler trat für Mittersill an und verwandelte den Elfmeter souverän, obwohl der Keeper von St. Michael, Raphael Kocher, beinahe noch an den Ball gekommen wäre. Dieser frühe Treffer zum 0:1 gab den Ton für das Spiel vor, in dem Mittersill seine Ambitionen als Tabellenführer unter Beweis stellte. Trotz eines energischen Starts von USK St. Michael, einschließlich eines schönen Versuchs von Thomas König in der vierten Minute, konnte der Gastgeber den Schwung nicht in einen Treffer ummünzen.

Mittersill dominiert die zweite Hälfte

Die zweite Halbzeit begann mit einer Topchance für USK St. Michael gleich nach Wiederanpfiff, doch der Abschluss blieb ungefährlich. Mittersill hingegen nutzte seine Chancen effektiver. In der 64. Minute erhöhte Josef Viertler auf 0:2, indem er den Ball an Raphael Kocher vorbeischupfte. Dieser Doppelschlag sorgte für eine komfortable Führung für die Gäste. Trotz weiterer Wechsel auf beiden Seiten und Bemühungen von St. Michael, das Spiel zu drehen, blieb Mittersill dominant. Der Höhepunkt dieser Überlegenheit war das dritte Tor in der 79. Minute durch Serkan Durmus, der den Ball über den Keeper lupfte und damit das Endergebnis von 0:3 besiegelte.

Die letzten Minuten des Spiels zeigten ein St. Michael, das sich bemühte, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, doch es sollte nicht sein. Mittersill verwaltete den Vorsprung geschickt bis zum Schlusspfiff und sicherte sich so drei wichtige Punkte auf dem Weg zur Meisterschaft. Dieser klare Auswärtssieg unterstreicht die Ambitionen von SC Mittersill und hinterlässt gleichzeitig Fragen bei USK St. Michael, wie es in den nächsten Spielen zurück in die Erfolgsspur finden kann.

