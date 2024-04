St. Martin/T. gewinnt "Sechs-Punkte-Spiel", Maishofen mit Alu-Pech

Details Sonntag, 28. April 2024 15:45

Das Duell zwischen dem Elften FC St. Martin/T. und dem Zwölften USK Maishofen ist am Ende recht deutlich mit 4:0 an die Hausherren gegangen. Während die Lammertaler ihre individuellen Fehler abstellen konnten und vorne effizient zuschlugen, fehlte den Maishofenern in den entscheidenden Phasen das nötige Spielglück.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Im Vergleich zu den Vorwochen: St. Martin/T. wesentlich stabiler

"Sehr wichtig, dass wir uns in diesem Sechs-Punkte-Spiel für unsere Leistung belohnt haben", atmete St. Martin-Spielertrainer Ekrem Alan auf, nachdem seine Schützlinge seit 15. Oktober des vergangenen Jahres ohne einzigen Punkt geblieben waren. Die Wegfälle der etatmäßigen Innenverteidiger Fabian Wimmer (wechselte im Winter zu Marianum), Almin Odobasic (berufsbedingt nur mehr sporadisch dabei) und Abdulah Secibovic (gebrochener Finger) brachten die Alan-Crew zuletzt desöfteren aus der Balance. "Wir mussten quasi die ganze Abwehr umstellen. Die Jungen machen es zwar brav, in den entscheidenden Situationen passierte ihnen aber ein individueller Fehler", erklärte Alan. Just im Heimspiel gegen Tabellennachbar Maishofen konnte diese Fehleranfälligkeit reduziert werden.

Heimelf machte nach der Pause alles klar

"Wir haben probiert, das Spiel zu machen. Maishofen hat eher auf Konter gelauert", beschrieb Alan das Spielgeschehen. Vor 150 Augenzeugen brachte Almin Odobasic die Platzherren per Freistoß in Front (28.). Pech für die Gäste: Beim Stand von 0:0 sowie 1:0 scheiterten die Grün-Weißen jeweils am Torgebälk. Nachdem Fabian Krallinger zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 2:0 gestellt hatte (59.), war die Messe gelesen. Zur Freude der heimischen Fans drückten Doppelpacker Krallinger (77.) und der eingewechselte Thomas Waldmann (82.) im Endspurt noch zum 4:0-Sieg ab. "In der zweiten Halbzeit sind wir spielerisch besser geworden und waren dann klar überlegen", war's für Alan ein gerechter Spielausgang.

In der Tabelle verschafften sich die Alan-Kicker etwas Luft, liegen nun sechs Punkte vor dem möglichen ersten Abstiegsplatz. Derweil hat Maishofen auf Unken nur einen Punkt Vorsprung. In der kommenden Runde gastieren die St. Martiner beim Tabellenletzten Tenneck, Maishofen bekommt es vor heimischer Kulisse mit den drittplatzierten Almern zu tun.

