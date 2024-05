Frühes Wimmer-Tor beschert USV Stuhlfelden drei Punkte

Details Samstag, 04. Mai 2024 17:39

In der 22. Runde der 2. Landesliga Süd trafen in der Begegnung zwischen dem USV Stuhlfelden und dem USK St. Michael zwei Nachbarn aus der oberen Hälfte der Tabelle aufeinander. Eine Woche nach einer 1:5-Klatsche in Maria Alm fanden die Stuhlfeldener in die Erfolgsspur zurück, setzten sich mit 1:0 hauchdünn durch und feierten im neunten Rückrundenspiel den sechsten Sieg. Die Gäste hingegen mussten die dritte Niederlage in den letzten vier Partien einstecken.

Frühes Tor setzt St. Michael unter Druck

Der Beginn des Spiels war von hohem Tempo und Engagement beider Mannschaften gezeichnet. Schon in den ersten Minuten zeigten beide Teams ihre Absicht, früh in Führung zu gehen. Während St. Michael bereits in der 2. Minute eine Chance nicht nutzen konnte, waren es die Hausherren, die in der 9. Minute durch Lukas Wimmer - nach einer Parade von USK-Keeper Florian Schlick den Ball über die Linie drückten. Trotz weiterer Offensivaktionen blieb es bis zur Halbzeit bei der knappen Führung der Mayrhofer-Elf.

Gäste drängen, Stuhlfelden verteidigt mit Glück

In der zweiten Halbzeit verstärkte St. Michael den Druck, auf der Suche nach dem Ausgleichstreffer. Die Gäste erarbeiteten sich mehrere Großchancen, darunter ein Lattentreffer von Patrick Berger und starken Paraden von Stuhlfelden-Torwart Stefan Höller bei einer Doppelchance. Die Heimischen konzentrierten sich überwiegend auf die Verteidigung des knappen Vorsprungs und konnte in der 89. Minute durch einen Kopfball, der über das Tor ging, fast die Entscheidung herbeiführen. Trotz der Chancenüberlegenheit von St. Michael und einer vierminütigen Nachspielzeit gelang es den Gästen nicht, den Ausgleich zu erzielen. Das Spiel endete mit einem 1:0-Sieg für Stuhlfelden, das sich über den 13. Saisonsieg freuen durfte. Die Mannschaft aus St. Michael zeigte zwar eine starke Leistung und Spielüberlegenheit, doch das Glück war letztendlich auf der Seite der Hausherren, die sich erfolgreich auf die Verteidigung konzentrierten und den knappen Vorsprung über die Zeit retteten.

Details

