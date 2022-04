Anif präsentiert Kletzl-Nachfolger

Details Dienstag, 26. April 2022 15:13

Knapp eine Woche nach dem Aus von Bernhard Kletzl beim USK Maximarkt Anif konnte nun dessen Nachfolger präsentiert werden. Wie der Salzburger Regionalligist heute Nachmittag offiziell bestätigte, wird Markus Huber das Traineramt mit sofortiger Wirkung übernehmen.

Fotocredit: USK Maximarkt Anif

Neo-Trainer mit Anifer Vergangenheit

Huber, der in der Saison 1992/93 gemeinsam mit dem jetzigen Vereinsobmann, Norbert Schnöll, in der Mannschaft der Anifer gespielt hatte, wird am kommenden Donnerstag ins Training einsteigen und am Samstag beim Auswärtsspiel gegen den SAK 1914 das Team erstmals coachen. Der 48-Jährige ist im Besitz der UEFA-B-Lizenz sowie der DFB-Elite-Jugend-Lizenz. Als "Aktiver" absolvierte Huber seine Jugendzeit beim FC Bayern, ehe er ein Jahr für die A-Jugend des Lokalrivalen TSV 1860 München auflief. Seine letzte Trainerstation war Bayernligist Kirchanschöring (2019 - 2021).

Günter Schmitzberger, als Tormann ebenfalls mit Anifer Vergangenheit, wird vorerst mit einer Doppelfunktion ausgestattet und Huber als Co- und Tormanntrainer unterstützen. In den nächsten Wochen soll Hubers etatmäßiger "verlängerter Arm" gefunden und schließlich auch vorgestellt werden.