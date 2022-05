FC Pinzgau verstärkt sich mit "absolutem Wunschspieler"

Details Montag, 30. Mai 2022 14:47

Inmitten des Saisonfinals konnte der FC Pinzgau Saalfelden seine erste Sommer-Neuverpflichtung präsentieren. Wie zum Wochenstart bekannt wurde, wird Philipp Zehentmayr, der als absoluter Wunschspieler gilt, ab Sommer seine Fußballschuhe wieder in Saalfelden schnüren. Momentan steht der 24-jährige offensiv universell einsetzbare Dribblansky für den FC Kitzbühel (Regionalliga Tirol) unter Vertrag.

Fotocredit: FCPS

Einjahresvertrag für Heimkehrer Zehentmayr

"Philipp ist ein absoluter Wunschspieler von uns. Er hat am Platz eine unglaubliche Übersicht und verschafft sich durch seine Technik schnell einen Vorteil. Wir sind davon überzeugt, dass er uns mit seiner Präsenz in der Offensive weiterhelfen wird, die notwendigen Akzente setzen kann und in der neuen Saison eine zentrale Rolle einnehmen wird. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn zu unserem Klub zurückholen konnten", erklärt Noch-Trainer Christian Ziege. Zehentmayr schließt sich somit seiner ehemaligen Liebe an, wo er von 2008 bis 2011 sowie 2012 bis 2015 sämtliche Nachwuchsstufen bis hin zur Kampfmannschaft durchlaufen hatte. Der 24-Jährige unterschrieb einen Kontrakt bis Sommer 2023.